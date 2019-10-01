Множество аварий провоцирую пешеходы: юрист призвал менять законы

Даже если водитель признан невиновным в ДТП, он возмещает ущерб виновному пешеходу

Фото из открытых источников

Вадим Володарский, адвокат АО "Кредо", который специализируется на делах о ДТП, считает, что на самом деле большинство дорожных аварий провоцируют сами пешеходы. Так, если даже пешеход внезапно выскочит на дорогу ночью в темной одежде, вероятнее всего, в аварии потом обвинят водителя.

"У нас Гражданский кодекс относит эксплуатацию транспорта к источникам повышенной опасности. С гражданской ответственностью (то есть возмещением ущерба) без вины. Это значит, что даже если водитель признан невиновным в ДТП, он возмещает ущерб виновному пешеходу. На это налагается то, что полиция пешеходов не штрафует даже за очевидные нарушения", – говорит Володарский.

Реклама

Адвокат добавил, что нужно пересмотреть законодательство и практику по привлечению к ответственности за ДТП с пешеходами и ориентировать патрульную полицию на привлечение к ответственности пешеходов-нарушителей.

В тренде В первый день октября в Украине объявлено штормовое предупреждение

Напомним, новости "Сегодня" писали, как часто в Украине пешеходы гибнут в ДТП и назвали пугающие цифры.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "ДТП с пешеходами: кто оказывается жертвами и как обезопасить города".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама