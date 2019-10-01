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Множество аварий провоцирую пешеходы: юрист призвал менять законы

1 октября, 10:39

Даже если водитель признан невиновным в ДТП, он возмещает ущерб виновному пешеходу

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Вадим Володарский, адвокат АО "Кредо", который специализируется на делах о ДТП, считает, что на самом деле большинство дорожных аварий провоцируют сами пешеходы. Так, если даже пешеход внезапно выскочит на дорогу ночью в темной одежде, вероятнее всего, в аварии потом обвинят водителя.

"У нас Гражданский кодекс относит эксплуатацию транспорта к источникам повышенной опасности. С гражданской ответственностью (то есть возмещением ущерба) без вины. Это значит, что даже если водитель признан невиновным в ДТП, он возмещает ущерб виновному пешеходу. На это налагается то, что полиция пешеходов не штрафует даже за очевидные нарушения", – говорит Володарский.

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Адвокат добавил, что нужно пересмотреть законодательство и практику по привлечению к ответственности за ДТП с пешеходами и ориентировать патрульную полицию на привлечение к ответственности пешеходов-нарушителей.

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ДТП смертность пешеходы володарский законодательство аварийность статистика дтп

Источник: Сегодня

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