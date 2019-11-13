Число сбитых пешеходов в Украине ужасает: как не стать жертвой наезда (видео)

Эксперты говорят, что чаще всего пешеходов убивают капюшоны и наушники

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Восемь тысяч пешеходов ежегодно оказываются под колесами автомобилей. Каждый седьмой пострадавший – не выживает. Такие данные полицейской статистики. В расчете на миллион населения, в Украине ежегодно погибает до 30 пешеходов. В Западной Европе этот показатель в три раза меньше. Причем пешеходы в опасности не только на дороге, но и даже на тротуарах. О чем надо помнить, чтобы не стать жертвой наезда, выясняли новости "Сегодня".

ДТП с участием пешеходов фиксируют чуть ли не ежедневно, некоторые из них происходят на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Жуткая авария на днях всколыхнула столицу. Камера наблюдения сняла, как машина таранит такси и вылетает на тротуар, где сбивает молодую пару. От мощного удара женщина погибла на месте. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. Водитель, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Житомире легковушка наехала на человека прямо на остановке общественного транспорта. На кадрах видно, как автомобиль сносит мужчину. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Такие аварии случаются из-за невнимательности не только водителей, но и самих пешеходов, объясняют в Укртрансбезопасности.

Юрий Черный – директор Украинского научно исследовательского института медицины транспорта:

"Каждый человек должен понимать свою ответственность, когда он находится вблизи или на самом автомобильном пути. Потому что мы все являемся участниками дорожного движения, и мы понимаем, что не всегда водитель может среагировать своевременно"

Особую опасность для пешеходов в осенний период составляют капюшоны и наушники. Ведь они ограничивают поле зрения и внимание человека, например, при пересечении дороги.

Виталий Новак – вице-президент фонда помощи пострадавшим в результате ДТП:

"Люди просто живут в своих коконах, закрываются в свою музыку, в свой внутрений какой то мир, не видят ничего вокруг. И попадают под автомобили потому что их часто самих не видно и они не успевают реагировать".

Двигаться по тротуару возле дороги эксперты тоже не советуют. Не стойте на обочине проезжей части, спиной к потоку транспорта.

"Когда вы так идете по дороге и вы не видите что у вас происходит за спиной – это самое страшное, ведь водитель вас может тоже не увидеть. В темное время суток, в темной одежде, где-то устал, задремал, что-то с глазами случилось… В крайнем случае вы увидите машину, которая едет вам в лицо и светит на вас фарами", – говорит Виталий Новак.

На остановках защитой могут быть любые объекты – деревья, высокие бордюры, заборы.

"Я понимаю что за мной стоит монумент гранитный и никто уже точно в меня не въедет, потому что даже если удар какойто я останусь жив. Я вообще не понимаю людей, которые стоят на дороге и выглядывают на полтора метра это их автобус или нет", – отмечает Виталий.

К примеру, в Днепре сейчас устанавливают улучшенные остановки общественного транспорта. Они защищены прочными силовыми столбиками. В мае такая конструкция спасла жизнь пешеходов, когда автомобиль вылетел с дороги и врезался в конструкцию.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что 33 пьяных водителя ловят в Киеве каждый день. Количество желающих проехаться "под мухой" растет на выходные. Только за прошедшие субботу и воскресенье патрульные остановили 85 недобросовестных водителей.

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