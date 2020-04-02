В Киеве пять человек оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина

Всего было составлено 466 протоколов, из которых за последние два дня за нарушение режима обсервации - более 60

В Киеве уже пять человек оштрафовали за нарушение карантина. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Контроль за соблюдением режима обсервации и самоизоляции и других ограничений по закону возложен на полицию. Много тех, кто не соблюдает правила. Буквально вчера полиция составила протокол на предпринимателя, который не прекратил работу кафе и в это кафе продолжали приходить люди. На сегодняшний день полиция составила уже 466 протоколов на нарушителей и только за нарушение обсервации из них за два дня составлено более 60 админпротоколов. На пятерых человек уже наложили взыскание в 17 тысяч гривен. Другие протоколы сейчас на рассмотрении в суде", – сказал Кличко на брифинге 2 апреля.

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Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева рассмотрел первое дело за нарушение правил карантина в столице и присудил женщине, которая торговала продуктами питания, штраф в 17 тысяч гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", столица живет в условиях карантина с 12 марта. Вместе с тем, по городу до сих пор нарушают карантин и Кличко уже неоднократно призывал жителей столицы "не шастать". Подобные нарушения есть и в Киевской области.

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