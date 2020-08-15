В Киеве зафиксировали новый антирекорд по COVID-19: Кличко опубликовал данные

В Киеве продолжает расти количество зараженных коронавирусом, из-за этого город отнесли к "желтой" зоне карантина. Так, за прошлые сутки, 14 августа, в столице зафиксировали очередной антирекорд – 232 новых случая COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на канале в Telegram.

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По его словам, за вчерашний день был один летальный случай болезни, всего коронавирус унес жизни 151 жителя Киева. Общее количество зараженных достигло 10 392.

"Заболели: 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, шесть девочек от трех до 15 лет и 10 мальчиков от восьми до 17 лет. Заболели в том числе и пять медиков. В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Также мэр рассказал, что за минувшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34, а в Дарницком районе – 33 случая.

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Напомним, всего в Украине коронавирус обнаружили у 89 719 украинцев. Инфекция уже унесла жизни 2044 наших граждан (33 за последние сутки). Выздороветь удалось 47 430 инфицированным (633 за последние сутки).

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что лечить от коронавируса украинцев хотят с помощью четырех отечественных препаратов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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