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В Киеве зафиксировали новый антирекорд по COVID-19: Кличко проводит онлайн-брифинг

23 августа, 12:00

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За 22 августа от коронавируса умерли два человека

За прошлые сутки, 22 августа, в столице зафиксировали 307 новых случаев COVID-19. Это самое большое количество заражений в Киеве за сутки с начала эпидемии.

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Всего в городе подтвердили 11 814 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человек, с начала эпидемии коронавирус преодолели 3766 жителей Киева. Летальных исходов болезни было 167, вчера умерли два пациента.

Во время срочного онлайн-брифинга мэр города Виталий Кличко расскажет последние данные об эпидемической ситуации и карантине в городе.

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Напомним, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 1987 новых больных. Теперь в стране уже почти 105 тысяч зараженных коронавирусом. За вчерашний день было проведено 22 783 тестирования, из них 15 275 методом ПЦР и 7508 ИФА тестов. За прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса выявлено в Киеве – 307, в Черновицкой области – 213, Ивано-Франковской области – 174.

Кроме того, мы писали, как в условиях пандемии в Киеве начнется учебный год в школах и университетах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Виталий Кличко коронавирус брифинг антирекорд
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