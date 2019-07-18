В Киеве зафиксировали первый холодный рекорд лета

Температура воды в Днепре сильно снизилась

Фото: Сегодня

В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили о первом температурном антирекорде нынешнего лета. По данным экспертов, в среду 17 июля температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая упала ниже отметки + 20,0 °С.

"Среднесуточная температура воды составила + 19,8 °С и продолжает снижаться", – рассказали в ЦГО.

Кстати, сегодня в 9 утра температура воды в Днепре составляла всего 18,7 °С.

Также в геофизической обсерватории отмечают, что температура воздуха в Киеве с 9 июля также ниже климатической нормы.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 июля, в Киеве прошел рекордный ливень. По данным ЦГО, осадков в этот день выпало 36 мм. Этот показатель на 8 мм больше, чем предыдущий рекордный 1962 года.

Отметим, что в июне непогода в Киеве и области, которая сопровождалась мощным ливнем и ураганным ветром, натворила немало бед. Киевляне и жители столичной области также выкладывали в сети многочисленные фото последствий. В Буче штормовой ветер ломал столетние дубы и выкорчевывал с корнем многолетние сосны.

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