В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд весны
Температура воздуха на 8 марта в столице побила рекорд дневной и ночной отметки
Праздничный день 8 марта в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
Так, днем столбик термометра достиг отметки 17,7° тепла. Предварительное значение составляло 14,8° тепла в 2016 году.
Также теплой была ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла. Предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году.
Напомним, после 8 марта ряд регионов Украины и Киев накрыл сильный ветер. В столице ураган валил деревья на припаркованные машины.
Также сообщалось, что на понедельник, 11 марта, в Киеве синоптики прогнозируют дождь, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
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