В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд весны

Температура воздуха на 8 марта в столице побила рекорд дневной и ночной отметки

В Мелитополе посреди зимы зацвели подснежники. Фото: РИА Мелитополь

В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд весны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aad/4c5/5c5aad4c5b616.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aad/4c5/5c5aad4c5b616.jpg 2019-03-11T09:37:00+02:00 Другие новости Температура воздуха на 8 марта в столице побила рекорд дневной и ночной отметки

Праздничный день 8 марта в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений, сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, днем столбик термометра достиг отметки 17,7° тепла. Предварительное значение составляло 14,8° тепла в 2016 году.

Также теплой была ночь на 9 марта, минимальное значение температуры составило 7° тепла. Предыдущее значение для этой даты 5,3° тепла в 2016 году.

Напомним, после 8 марта ряд регионов Украины и Киев накрыл сильный ветер. В столице ураган валил деревья на припаркованные машины.

Также сообщалось, что на понедельник, 11 марта, в Киеве синоптики прогнозируют дождь, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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