В Киеве зафиксировано загрязнение воздуха

Сильные туманы, особенно в период с 24 по 25 октября, способствовали переувлажнению воздуха

/ Фото: Pixabay

По сравнению с предыдущей неделей, в Киеве повысился уровень загрязнения воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько повысился, что связано с метеорологическими условиями. Антициклональный характер погоды с температурными инверсиями и застоями воздуха способствовал накоплению вредных примесей в воздухе. Более заметное повышение содержания загрязняющих примесей зафиксировано в начале недели (22 -23 октября)", – говорится в сообщении.

Сообщается, что с 22 по 28 октября 2019 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в 5,2 раза, формальдегида в 3,2 раза, и диоксина серы в 3,1 раза по среднесуточным содержанием.

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"Всего на 15-ти стационарных постах обсерватории, где проводились ежедневные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города, с 22 по 28 октября 2019 года было проанализировано 1557 проб воздуха. Сильные туманы, особенно в период с 24 по 25 октября, способствовали переувлажнению воздуха и некоторому вымыванию вредных примесей из атмосферы, то есть в данном случае туманы сыграли полезное действие – уменьшили уровень загрязнения воздуха в конце недели", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что снижение температуры и усиление скорости ветра в Киеве не будет способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Как мы писали ранее, что стали известны подробности ЧП с завышенным радиационным фоном в Киеве в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки, 39. Тут обнаружили две капсулы из нержавеющей стали с опасным радиационным Цезием-137. Капсулы нашли в разных местах – в стене здания и возле него в грунте.

Напомним, уровень излучения в помещении, где был обнаружен источник, составлял 500-600 мкЗв/ч, в соседней комнате – 100-170 мкЗв/ч. Допустимая норма в соответствии с контрольными уровнями СЭС Киева – 0,24 мкЗв, до 0,44 мкЗв для зданий, введенных в эксплуатацию до 1992 года, в которых могут находиться люди.

Кто оставил возле здания и в нем эти страшные "сюрпризы", пока неизвестно. Известно, что в период ликвидации аварии на ЧАЭС, а именно в первые годы, в этом помещении с такими источниками излучения работало очень много людей. Были здесь специалисты из Москвы, Обнинска и Киева. Кто оставил Цезий-137, будут пытаться выяснить.

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