В Киеве закрылась пекарня, где работали жители с ограниченными возможностями

Пекарню, в которой работали люди с интеллектуальной инвалидностью, создал два года назад киевлянин Владислав Малащенко

Фото: facebook.com Владислав Малащенко

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В столице временно закрылась известная пекарня Good bread from good people ("Хороший хлеб от хороших людей"), в которой работали люди с интеллектуальной инвалидностью. Основатели социального проекта сообщили о том, что теперь они ищут новое помещение. "Сегодня" узнавали, как помочь людям.

Пекарню создал два года назад киевлянин Владислав Малащенко. Он решил помочь людям с интеллектуальной инвалидностью — синдромом Дауна и аутизмом.

"Наша цель проста — социализация и реабилитация таких людей", — рассказал "Сегодня" основатель проекта.

Они должны чувствовать себя нужными в обществе. Заведение действовало в небольшом павильоне на ВДНХ, где ранее располагался общепит. Здесь пекли очень вкусные кексы и пироги. Их можно было заказать по интернету для себя или для благотворительности.

"Я всегда покупаю у ребят лавандовый кекс. Они милые, всегда улыбаются. Помогая таким людям, получаешь радость и счастье", — поделилась с нами киевлянка Карина Сень.

Фото: facebook.com/goodbreadfromgoodpeople

Коллектив пекарни небольшой, всего 11 человек. За пару лет люди так сработались, что не представляют себе будущего без пекарни.

"Конечно, трудно сменить привычку. Люди работали, веселились, общались вместе после работы, а теперь уже несколько дней у них нет такой возможности. И это обидно", — сетует Малащенко.

Их работа напоминала сюжет известной книги американского писателя Дэниела Киза "Цветы для Элджернона".

В ней главный герой страдает слабоумием и работает уборщиком в пекарне. Правда, в отличие от книги, здесь люди не комплексовали по поводу своих недостатков, а наоборот, наслаждались жизнью и работой. Теперь же пекарня осталась без помещения, а люди — без любимой работы. Небезразличные киевляне уже предлагают свою помощь на страничке заведения в Facebоok, но пока успехов нет.

"Надеюсь, все будет хорошо. Мы рассматриваем все варианты", — подытожил Малащенко.

В департаменте коммунальной собственности КГГА нас заверили, что могут помочь с помещением людям с интеллектуальной инвалидностью.

"Для таких людей есть преимущества, например получение в аренду помещения без конкурса. Все свободные помещения в городе можно найти на сайте нашего департамента в рубрике "Аренда свободных помещений", можно даже перейти по ссылкам на районные администрации, чтобы подобрать наиболее удобный вариант. РГА формируют списки своих свободных помещений с фотофиксацией и поэтажным планом помещений", — рассказал Андрей Гудзь, директор департамента.

Он добавляет, что если работники пекарни уже что-то себе подобрали, то могут обращаться в департамент.

"Мы, в свою очередь, готовы помогать. Если они нашли в перечне свободных помещений нужное для себя, то уже могут подавать заявку в департамент, безо всяких писем, и сразу же ее оформлять. Нам, конечно, нужно изучить уставные документы, но у них есть преимущество, они могут получить помещение без конкурса как единый претендент. Или получить помещение в аренду по минимальной арендной ставке", — добавляет Гудзь.

Получить в аренду можно и площади, которые находятся в госсобственности, но для этого нужно обращаться в региональное отделение Фонда госимущества Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть новый центр реабилитации для детей с инвалидностью, в котором будет работать бассейн.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве шла настоящая война между инвалидами и водителями общественного транспорта. Люди в колясках могут до часу дожидаться транспорта на остановке — ведь водители троллейбусов и автобусов не пускают колясочников в салоны, а иногда и откровенно хамят.

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