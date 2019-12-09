В Киеве "запломбировали" улицу Уманскую

В "Киевавтодоре" сообщили, что разбираются с ситуацией

Фото: Kyiv LIVE

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В "Киевавтодоре" выясняют, кто проводил странный ремонт улицы Уманской в Соломенском районе. В социальных сетях киевляне обсуждают "залатанную" проезжую часть и ведро со смолой, которое валяется у обочины.

"Мы разбираемся в этой ситуации. Скорее всего, ремонт на Уманской проводили сотрудники заправки, за собственные средства. Также узнаем, кто проводил ямочный ремонт. Если окажется, что часть ремонта провели сотрудники "Киевавтодора", то это однозначно делалось литым, холодным асфальтом. Он высыпается из специального бункера и поэтому выглядит не так эстетично на дорожном полотне. Такой асфальт используется при температуре воздуха минус 5 градусов. Это как экспресс-ремонт, как временная пломба в зубе", – пояснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

Там заверяют, что ведро со смолой оставили сотрудники заправки.

"Смола как раз применяется, когда проводится горячее асфальтирование... В любом случае – это ремонт по ликвидации ям на асфальтном покрытии, чтобы сделать проезжую часть более безопасной для проезда автотранспорта", – добавляют в "Киевавтодоре".

Напомним, журналисты "Сегодня" ранее узнали, где в Украине самые глубокие ямы на дорогах, почему их никто не ремонтирует и сколько средств и времени нужно, чтобы восстановить их до нормального состояния.

Кроме того, сообщалось, что из трассы Киев – Одесса хотят сделать автобан.

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