В Киеве запустили реестр домашних животных

При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

Фото: КГГА.

В Киеве запустили реестр домашних животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/607/863/5ca607863fadb.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/607/863/5ca607863fadb.jpeg 2019-04-04T16:36:00+03:00 Другие новости При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

В городской больнице ветеринарной медицины в Киеве презентовали в четверг, 4 апреля, единый реестр домашних животных, реализованный в рамках инициативы Kyiv Smart City. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров показал, как действует сервис на примере собственных домашних любимцев. Сначала две кошки – Муха и Инди – были зарегистрированы на сайте реестра. После этого прошла обязательная верификация питомцев в муниципальной ветлечебнице и у них появились жетоны с QR-кодом, на которых хранится вся важная информация о них.

После регистрации и верификации владельцы домашних животных будут иметь возможность выполнения функций:

Считывание QR-кода на жетоне. Если животное с жетоном увидит человек, он сможет сразу связаться с его владельцем. Для этого необходимо считать с помощью смартфона код, который автоматически осуществляет переход на сайт, где показано имя, телефон и e-mail владельца животного.

Функция найденного животного или жетона. Если человек находит животное без жетона или с поврежденным жетоном, он может воспользоваться функцией "Нашел животное" на сайте реестра. Надо только нажать кнопку "Нашел животное", заполнить основную информацию о самом животном или жетоне и отправить ее регистратору.

Функция потерянного животного. Если владелец потерял своего любимца, в своем личном кабинете он должен нажать кнопку "Розыск". Таким образом, информация попадет к регистратору, который начнет поиск по базе животных и разместит сообщение на коммуникационных платформах.

В КГГА обещают, что в будущем возможности реестра будут расширяться. Разработчики работают над функцией поиска владельцев для бездомных животных. Под опекой муниципальной ветклиники находится немало таких животных, а регистрация увеличит шансы на поиск владельцев для них.

На данный момент в системе насчитывается более 700 животных и их количество постоянно растет. Базу каждый день пополняют старыми регистрациями, которые были проведены на бумаге с 2017 года.

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