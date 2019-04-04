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В Киеве запустили реестр домашних животных

Сегодня, 16:36

При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

Фото: КГГА
Фото: КГГА.
В Киеве запустили реестр домашних животных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/607/863/5ca607863fadb.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/607/863/5ca607863fadb.jpeg Другие новости При регистрации данные о животном попадают на сайт реестра, а потом животные проходят верификацию

В городской больнице ветеринарной медицины в Киеве презентовали в четверг, 4 апреля, единый реестр домашних животных, реализованный в рамках инициативы Kyiv Smart City. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров показал, как действует сервис на примере собственных домашних любимцев. Сначала две кошки – Муха и Инди – были зарегистрированы на сайте реестра. После этого прошла обязательная верификация питомцев в муниципальной ветлечебнице и у них появились жетоны с QR-кодом, на которых хранится вся важная информация о них.

После регистрации и верификации владельцы домашних животных будут иметь возможность выполнения функций:

  • Считывание QR-кода на жетоне. Если животное с жетоном увидит человек, он сможет сразу связаться с его владельцем. Для этого необходимо считать с помощью смартфона код, который автоматически осуществляет переход на сайт, где показано имя, телефон и e-mail владельца животного.
  • Функция найденного животного или жетона. Если человек находит животное без жетона или с поврежденным жетоном, он может воспользоваться функцией "Нашел животное" на сайте реестра. Надо только нажать кнопку "Нашел животное", заполнить основную информацию о самом животном или жетоне и отправить ее регистратору.
  • Функция потерянного животного. Если владелец потерял своего любимца, в своем личном кабинете он должен нажать кнопку "Розыск". Таким образом, информация попадет к регистратору, который начнет поиск по базе животных и разместит сообщение на коммуникационных платформах.

В КГГА обещают, что в будущем возможности реестра будут расширяться. Разработчики работают над функцией поиска владельцев для бездомных животных. Под опекой муниципальной ветклиники находится немало таких животных, а регистрация увеличит шансы на поиск владельцев для них. 

На данный момент в системе насчитывается более 700 животных и их количество постоянно растет. Базу каждый день пополняют старыми регистрациями, которые были проведены на бумаге с 2017 года.

Ранее мы писали, что уличный кот разгромил магазин посуды на улице Семьи Сосниных на столичной Борщаговке.

Также в Киеве на проспекте Комарова в Соломенском районе обнаружили выброшенную живую козу. Ей перевязали ножки и выбросили в коробке на улицу. Животное подобрали неравнодушные граждане и написали об этом в своих соцсетях.

Напомним, мужчина с козой на руках вызвал переполох в метро французской столицы. Машинисту пришлось остановить поезд на первой линии метро Парижа, а причиной этого стал мужчина с козой на руках, который отказался выходить из вагона. Когда у пассажиров не вышло заставить его покинуть поезд, они вызвали полицию.

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Тег Киев, собака, кошка, реестр, питомец

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