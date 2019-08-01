Температура воздуха опустится в первый день августа до 20 градусов

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Киеве жара сменилась похолоданием https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%C2%AB%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0,%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0,%20%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%80 2019-08-01T09:08:00+03:00 Другие новости Температура воздуха опустится в первый день августа до 20 градусов

В Киеве в четверг, 1 августа, будет облачно и без осадков, однако температура воздуха существенно снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха будет +18...+20 градусов, ночью +11...+13 градусов.

По области будет немного теплее, кроме Чернобыля. Там обещают днем +18...+20 градусов, ночью +9...+11 градусов.

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В Тетереве прогнозируют днем +19...+21 градус, ночью +9...+11 градусов, в Вышгороде и Борисполе +20...+22 градуса днем и +11...+13 градусов ночью, в Барышевке и Фастове днем до +20...+22 градусов и ночью до +9...+11 градусов, в Яготине будет днем +19...+21 градус, ночью +11...+13 градусов.

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В Белой Церкве будет +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов ночью, в Мироновке обещают +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов ночью.

Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.

При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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