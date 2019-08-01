В Киеве жара сменилась похолоданием

В Киеве в четверг, 1 августа, будет облачно и без осадков, однако температура воздуха существенно снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Днем температура воздуха будет +18...+20 градусов, ночью +11...+13 градусов.
По области будет немного теплее, кроме Чернобыля. Там обещают днем +18...+20 градусов, ночью +9...+11 градусов.
В Тетереве прогнозируют днем +19...+21 градус, ночью +9...+11 градусов, в Вышгороде и Борисполе +20...+22 градуса днем и +11...+13 градусов ночью, в Барышевке и Фастове днем до +20...+22 градусов и ночью до +9...+11 градусов, в Яготине будет днем +19...+21 градус, ночью +11...+13 градусов.
В Белой Церкве будет +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов ночью, в Мироновке обещают +21...+23 градуса днем и +12...+14 градусов ночью.
Напомним, 29 июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды прямо смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах, публикуя фото в социальных сетях.
При этом в начале месяца на столицу и область обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
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