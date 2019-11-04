В Киеве женщину сбила электричка: видео

Личность погибшей до сих пор выясняют

Смерть на рельсах: в Киеве электричка сбила женщину, которая перебегала пути. Трагедия произошла накануне. Женщина с подругой решила пойти напрямик, чтобы сэкономить время. Машинист поезда сигналил и пытался затормозить, но не успел. Столкновения избежать не удалось. Погибшей около тридцати. Ее личность выясняют.

Трагедии, связанные с железнодорожными путями – не редкость. И не всегда они связаны с пренебрежением правилами пересечения путей. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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