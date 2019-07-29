В Германии мужчина толкнул под поезд мать с ребенком https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0 2019-07-29T16:33:17+03:00 Евросоюз Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала

Неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция.

Стражи порядка информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.

Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение".

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О его мотивах и социальном статусе не сообщается.

Неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция.

Стражи порядка информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.

"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", – говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.

Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение". О его мотивах и социальном статусе не сообщается.

Ранее мы писали, что в лондонском метро мужчина толкнул бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпаса на рельсы перед пребывающим поездом.

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