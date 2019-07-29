В Германии мужчина толкнул под поезд мать с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция.
Стражи порядка информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.
"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", - говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.
Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение".
О его мотивах и социальном статусе не сообщается.
Неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Об этом сообщила в понедельник полиция.
Стражи порядка информировали, что женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось. Свидетели указывают, что подозреваемый пытался толкнуть на рельсы еще одного человека.
"Предполагаемый преступник, 40-летний мужчина, впоследствии вышел из здания вокзала. Его поймали прохожие и удерживали до прибытия полиции", – говорится в пресс-релизе. Сейчас его допрашивают.
Представитель полиции Изабель Нойман заявила, что подозреваемый "имеет африканское происхождение". О его мотивах и социальном статусе не сообщается.
Ранее мы писали, что в лондонском метро мужчина толкнул бывшего главу Евротоннеля сэра Роберта Мальпаса на рельсы перед пребывающим поездом.
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