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В Харьковской области поезд сбил насмерть пенсионерку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B,%20%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4 2019-08-05T14:51:00+03:00 Харьков Погибшая не заметила поезд Лисичанск - Киев

В Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции "Тишковская" в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Харьковской области.

"Женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось... От полученных травм 68-летняя жительница поселка Староверовка скончалась на месте", - говорится в сообщении ведомства.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно 13-летний мальчик попал под колеса поезда в Харьковской области. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Шевченково-Южное" в поселке Шевченково. Предварительно, мальчик переходил железнодорожные пути в установленном месте, но не заметил локомотив сообщением Купянск – Харьков.

Также, неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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