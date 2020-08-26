В Киеве жертвами коронавируса стали еще два человека

В Киеве по состоянию на 26 августа коронавирус подтвердился у 12 248 человек, из которых у 95 – за последние сутки. Двое больных умерли, всего болезнь унесла жизни 174 человек.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки инфицированы:
- 47 женщин в возрасте от 22 до 85 лет;
- 42 мужчины в возрасте 19 до 82 лет;
- 3 девочки от 5 до 17 лет и 3 мальчика от 6 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 26 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 54 пациента. Всего коронавирус преодолели 3 907 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 23, в Деснянском – 13 случаев, 12 случаев – в Оболонском районе.
Напомним, что в Киеве действует "желтая" зона карантина, поэтому ограничения были ужесточены с 17 августа. Так, общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны возить пассажиров только в количестве мест для сидения.
О ситуации в других регионах смотрите в сюжете:
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