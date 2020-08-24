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Черновцы "красные", а Харьков "оранжевый": с 24 августа в Украине новые зоны карантина

24 августа, 10:09

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Киев пока остается в «желтой» зоне

В Украине снова пересмотрели зональное деление страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Эти изменения вступили в силу сегодня, 24 августа.

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Итак, в красную зону попали:

  • город Самбор Львовской области;
  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области;
  • город Беляевка Одесской области;

"Оранжевыми" стали:

  • город Ужгород;
  • город Ивано-Франковск;
  • город Львов;
  • город Тернополь;
  • город Харьков.

В желтую зону отнесли:

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  • город Киев;
  • город Луцк;
  • город Житомир;
  • город Борисполь;
  • город Одесса;
  • город Ровно;
  • город Сумы;
  • город Хмельницкий.

Все остальные районы и города отнесли к зеленой зоне карантина.

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Напомним, в предыдущий раз зоны карантина в Украине обновлялись 13 августа – тогда Киев оказался "желтым", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях. При этом изначально планировалось, что деление зон будет пересматриваться раз в 14 дней.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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