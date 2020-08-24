Черновцы "красные", а Харьков "оранжевый": с 24 августа в Украине новые зоны карантина

В Украине снова пересмотрели зональное деление страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Эти изменения вступили в силу сегодня, 24 августа.
Итак, в красную зону попали:
- город Самбор Львовской области;
- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;
- город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области;
- город Беляевка Одесской области;
"Оранжевыми" стали:
- город Ужгород;
- город Ивано-Франковск;
- город Львов;
- город Тернополь;
- город Харьков.
В желтую зону отнесли:
- город Киев;
- город Луцк;
- город Житомир;
- город Борисполь;
- город Одесса;
- город Ровно;
- город Сумы;
- город Хмельницкий.
Все остальные районы и города отнесли к зеленой зоне карантина.
Напомним, в предыдущий раз зоны карантина в Украине обновлялись 13 августа – тогда Киев оказался "желтым", а "красными" стали несколько населенных пунктов в пяти областях. При этом изначально планировалось, что деление зон будет пересматриваться раз в 14 дней.
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