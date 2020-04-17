В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом еще семь человек

Также на карантин закрыли Ионинский монастырь

В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зафиксировали еще семь случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе брифинга 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно информации Кличко, за минувшие сутки в столице коронавирус подтвержден у еще 61 человека, из них семь медиков. Всего на данный момент число зараженных составляет 705 человек.

Среди новых случаев заражения:

31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет;

28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года;

двое мальчиков в возрасте 12 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также мэр уточнил, что Свято-Троицкий Ионинский монастырь, расположенный в ботсаду на Печерске, все же закрыли на карантин.

"Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - сказал Кличко.

Всего в столице от короанавируса уже излечились 30 человек.

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Напомним, в связи с распространением коронавируса в столице усилен контроль на въездах.

Смотрите в сюжете, как долго будут действовать ограничения на въездах в Киев:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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