Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом еще семь человек

17 апреля, 12:12

Наталья Руда

Также на карантин закрыли Ионинский монастырь

В Киево-Печерской лавре за минувшие сутки зафиксировали еще семь случаев инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе брифинга 17 апреля сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно информации Кличко, за минувшие сутки в столице коронавирус подтвержден у еще 61 человека, из них семь медиков. Всего на данный момент число зараженных составляет 705 человек.

Среди новых случаев заражения:

  • 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет;
  • 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года;
  • двое мальчиков в возрасте 12 лет.

Реклама

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Также мэр уточнил, что Свято-Троицкий Ионинский монастырь, расположенный в ботсаду на Печерске, все же закрыли на карантин.

В тренде
Пожары в Чернобыльской зоне: "вторая волна" может охватить десятки тысяч гектаров

"Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - сказал Кличко.

Всего в столице от короанавируса уже излечились 30 человек.

Реклама

Напомним, в связи с распространением коронавируса в столице усилен контроль на въездах.

Смотрите в сюжете, как долго будут действовать ограничения на въездах в Киев:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев киево-печерская лавра коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 35-летний мужчинаДругие новости
В Киевской области вводят
В Киевской области вводят "комендантский час" на выходных и на ПасхуВласть
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19
Появилось новое видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19Другие новости
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчина
Новая смерть от коронавируса в Киеве: умер 61-летний мужчинаДругие новости
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитена
Новая жертва коронавируса в Киеве: умер слесарь метрополитенаДругие новости
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшем
В Киеве зарегистрирована седьмая смерть от коронавируса: что известно о погибшемДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...