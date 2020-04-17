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Въезд в Киев со стороны Одесской трассы сковали пробки из-за проверок машин (видео)

17 апреля, 10:30

Наталья Руда

На въездах в столицу работают 10 КПП

Въезд в Киев со стороны Одесской трассы утром в пятницу, 17 апреля, парализован пробками в связи с проверкой температуры пассажиров транспорта, въезжающего в столицу.

В частности, правоохранители перекрыли две полосы на дороге и оставили для проезда только одну, выборочно проверяя людей в транспорте.

Видео: Сегодня

Согласно данным сервиса Google Maps, тянучка на Одесской трассе растянулась на несколько километров и почти достигает Чабанов.

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Видео: Сегодня

На других КПП масштабных пробок пока нет.

В столичной полиции уточнили, что сегодня в Киеве работают 10 КПП и показали фото проверок на коронавирус пассажиров.

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Также смотрите, как выглядит КПП на въезде в Киев со стороны Борисполя:

Напомним, 16 апреля после полудня на въездах в Киев усилили контроль в связи с распространением коронавируса. В частности, организовали КПП, на которых дежурят медики, правоохранители, спасатели. Они должны измерять температуру людям, которые въезжают в Киев на транспорте в составе более трех человек.

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Смотрите в сюжете, как долго будут действовать ограничения на въезде в Киев:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев пробки въезд одесская трасса

Источник: Сегодня

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