Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова пошла в рост: карта по районам

В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента

Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 92 человека. Один случай – летальный. Об этом на брифинге 19 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Всего от коронавируса умерли 96 жителей столицы. На сегодня в Киеве уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели за сутки:

49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет

37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет

4 девочки в возрасте от 11 до 16 лет и 2 мальчика, которым 10 месяцев и 4 года.

В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 14, Оболонском – 13, Святошинском районе – 12 случаев и в Подольском – 11.

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В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек – с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных – в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Отметим, что в Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.

Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.

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