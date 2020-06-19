Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова пошла в рост: карта по районам

Число жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 92 человека. Один случай – летальный. Об этом на брифинге 19 июня сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего от коронавируса умерли 96 жителей столицы. На сегодня в Киеве уже 4176 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели за сутки:
- 49 женщин в возрасте от 20 до 92 лет
- 37 мужчин в возрасте от 19 до 84 лет
- 4 девочки в возрасте от 11 до 16 лет и 2 мальчика, которым 10 месяцев и 4 года.
В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 46 человек. Всего коронавирус преодолели 1332 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 14, Оболонском – 13, Святошинском районе – 12 случаев и в Подольском – 11.
В больницах города с диагнозом коронавирус сегодня находятся 222 пациента, в том числе 7 детей. И 57 человек – с подозрением на COVID-19, в том числе и 5 детей. 47 больных – в тяжелом состоянии. Трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Отметим, что в Украине за прошлые сутки, 18 июня, зафиксировали 921 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это новый антирекорд по числу инфицированных в стране с начала эпидемии.
Ранее сообщалось, что в Киеве усилили проверки соблюдения ограничительных мер в магазинах, ресторанах, на транспорте. В частности, новости "Сегодня" писали о проверках пассажиров в метро.
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