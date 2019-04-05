В киевские школы начали набирать первоклашек: правила приема и первые жалобы
В прошлом году ввели новый порядок зачисления первоклашек
Со вчерашнего дня в учебных учреждениях Киева начался прием детей в первые классы. Ждут 33,1 тыс. малышей. Мы узнавали, кого возьмут в первую очередь и какие документы готовить.
Напомним, в прошлом году ввели новый порядок зачисления первоклашек: конкурсы и собеседования отменили, а право первоочередного и гарантированного приема предоставили детям, зарегистрированным и проживающим на территории обслуживания школы. В этом году, как говорят в департаменте образования КГГА (ДОН), будут действовать те же правила. Обязаны принять в школу и тех деток, чьи братики и сестрички уже там учатся или чьи родители в ней работают.
"Прием документов в первые классы по гарантированному праву продлится до 31 мая 2019 года. 3 июня все такие детки должны быть зачислены", — говорят в департаменте.
В этот же день примут и других желающих, если в школе будет достаточно свободных мест. Если заявлений на свободные места будет слишком много, с 5 по 10 июня проведут жеребьевку. С 17 июня продолжится прием детей в первые классы при наличии мест. Родители будущих первоклашек должны прийти в школу с паспортом и свидетельством о рождении ребенка, написать заявление, подать оригинал медсправки.
Инфографика "Сегодня" (чтобы посмотреть картинку в полном размере, откройте ее в новой вкладке)
Проживающим на территории обслуживания школы без регистрации нужен документ, подтверждающий место жительства. Консультации по поводу приема в первые классы можно получить по телефонам ДОН: 279-89-10 и 279-35-26. С жалобами рекомендуют обращаться в районо. Пока что родители озвучивают претензии к несправедливому распределению территорий.
"Школа №43 во дворе, а отправляют в №187, расположенную в 1,5 км", — пишут в группе "Батьки SOS".
Чтобы родители не выстраивались в очереди, некоторые школы ввели предварительную запись на подачу документов.
"Дочка идет в первый класс. Еще в марте нам дали "номерок" аж на начало мая. Все документы собрали, ждем назначенной даты", — говорит киевлянка Оксана Романенко.
В прошлом году в первые классы школ Киева было зачислено 33,4 тыс. детей. Большинство из них пошли в учебные учреждения по месту регистрации (см. инфографику). Интересно, что ситуация с наплывом поступающих была разная.
В некоторых школах детей набрали так много, что пришлось открывать допклассы. А в других — наоборот. По словам Елены Фиданян, директора департамента образования и науки КГГА, 73 школы вынуждены были открыть 88 дополнительных первых классов.
"Больше всего открыли в Дарницком районе (18), Днепровском (17), Деснянском (19) и Святошинском (13)", — отметила она.
А вот в школы №150 Голосеевского района и №22 Соломенского пришло учиться всего по 16 первоклашек. В школы №94 Печерского района и №114 Подольского — по 22. Ситуация в этом году может быть похожей.
В садики хотят больше 20 тысяч детей
До 15 апреля должны сформировать и группы в садиках на новый учебный год. Напомним, по решению Киеврады в детсады Киева в этом году тоже берут в первую очередь деток с киевской регистрацией (приоритет есть и у переселенцев). А если останутся свободные места — иногородних. Но тем, у кого нет прописки, либо придется оформить "Карту киевлянина", чтобы бесплатно посещать сад, либо платить 2,5 тыс. грн в месяц.
На этой неделе в КГГА рассказали и о других новшествах. Запись в садики теперь проходит через "личный кабинет киевлянина" на портале my.kyivcity.gov.ua. Подробная инструкция — на сайте ДОН. Сегодня в электронной очереди "стоит" 56 тыс. детей от 1 до 7 лет. Из них 23,7 тыс. — малыши 3—6 лет, которым место нужно уже сейчас, но подтвержденную регистрацию имеют не все. Самая длинная очередь — в Дарницком и Святошинском районах.
Ранее мы писали о пяти самых важных вопросах о школе и ответах для родителей.
Также читайте, чем частная школа отличается от коммунальной.
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