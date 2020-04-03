В Украину идет настоящая весна: когда потеплеет до +20

В ближайшие дни погода будет почти везде сухой и солнечной

На выходных в Украине немного похолодает, а с начала следующей недели начнет теплеть и столбики термометров поднимутся до 20 градусов. При этом ожидается практически везде сухая и солнечная погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сегодняшнее потепление до +16 завтра сменится похолоданием, которое занесет в Украину атмосферный фронт северного циклона Pauline.

"К счастью, это похолодание будет кратковременным. Уже со вторника, как раз на Благовещение (7 апреля), в Украину просто повалит настоящее тепло, воздух в середине недели прогреется до 14-21 градуса. Антициклональний характер погоды удержится – в Украине никаких серьезных осадков. Разве что завтра, 4 апреля, атмосферный фронт, о котором мы уже упоминали, принесет небольшие периодические дожди в западных областях и на Харьковщине. В воскресенье к похолоданию присоединится порывистый, до сильного, ветер", – написала Диденко.

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В Киеве 4-5 апреля также воздух будет свежим, даже холодным, ведь ночная температура воздуха будет снижаться до -2 градусов мороза, днем ​​будет не выше +10. Воскресный сильный ветер усилит некомфортные ощущения.

Понедельник окажется переходным днем, то есть, тепло только начнет прибывать, отметила синоптик. А вот 7 апреля, по ее словам, уже пойдут к нам настоящие апрельские градусы: в столице в течение следующей недели потеплеет до 16-20 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Украину заглядывала зима. 31 марта снег пошел в Киеве. В сети пользователи публиковали фото и видео неожиданных осадков.

В тот же день снежило и в Одесской области. Тогда температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза, а принес такое похолодание из Европы арктический воздух.

Также смотрите, как в Киеве шел снег 22 марта:

Видео: Сегодня

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