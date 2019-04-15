Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

ФОТОФАКТ. В киевском метро заметили персонажей из "Игры престолов"

Сегодня, 14:20

Двое необычных пассажиров в костюмах "Белых ходоков" охотно фотографировались с киевлянами

Фото: facebook.com/pryzigley
Фото: facebook.com/pryzigley.

В столичной подземке на станции метро "Майдан Независимости" утром в понедельник, 15 марта, киевляне заметили необычных пассажиров.

Так, на платформе станции разгуливали двое людей, одетых в персонажей "Белых ходоков" из популярнейшей во всем мире киносаги "Игра престолов". Фото с героями сериала опубликовала в Facebook Ксения Призиглей.

Фото: facebook.com/pryzigley

"Ехала на работу и возглавила Вестерос", – шуточно подписала фото Призиглей, которой дали примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.

Напомним, что восьмой сезон сериала "Игра престолов" вышел 14 апреля на канале HBO. Ранее мы писали, о чем же первая серия нового сезона.

Также сообщалось, что в Киеве утром во вторник, 9 апреля, на платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Независимости" произошла драка. Из-за ЧП в метро было скорректировано движение поездов в обоих направлениях. 


Также отметим, что в Киевском метрополитене напомнили, что после 31 октября этого года из столичной подземки полностью исчезнут привычные нам жетоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, метро, игра престолов

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В киевском метро заметили персонажей из "Игры престолов"". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяин с собакой в мешке спустился в метро и уморил Сеть

12 апреля, 05:06

По сути, правил мужчина не нарушил – в метро можно спускаться с собаками, которые влазят в сумку

Разборки под землей: на станции метро в Киеве подрались пассажиры

9 апреля, 10:16

Пока что не уточняется, что стало причиной драки

Через 207 дней в метро Киева навсегда исчезнут жетоны

8 апреля, 14:52

Пассажиры смогут по карте метро и мобильным приложениям, банковским картам, а также для разовой поездки использовать бумажный билет

В Киеве на Пасху изменится график работы общественного транспорта

7 апреля, 14:23

И метро, и наземный транспорт 27 апреля будут работать на час дольше

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь

Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

В день рождения Л.Украинки Климкин напомнил о ее словах про Крым

Футболиста Динамо в третий раз подряд признали игроком тура в УПЛ

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи
Загрузка...

Крылатые ракеты "Нептун" и "Ольха-М": что нужно знать о новинках украинской "оборонки"

Вчера, 07:19

Украинские конструкторы создали несколько мощных ракетных систем для ВСУ

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

13 апреля, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

13 апреля, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Лукашенко сделал прогноз по второму туру выборов в Украине

Брежнева рассказала от кого родила дочь Соню

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день