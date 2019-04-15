ФОТОФАКТ. В киевском метро заметили персонажей из "Игры престолов"
Двое необычных пассажиров в костюмах "Белых ходоков" охотно фотографировались с киевлянами
В столичной подземке на станции метро "Майдан Независимости" утром в понедельник, 15 марта, киевляне заметили необычных пассажиров.
Так, на платформе станции разгуливали двое людей, одетых в персонажей "Белых ходоков" из популярнейшей во всем мире киносаги "Игра престолов". Фото с героями сериала опубликовала в Facebook Ксения Призиглей.
Фото: facebook.com/pryzigley
"Ехала на работу и возглавила Вестерос", – шуточно подписала фото Призиглей, которой дали примерить корону правителя Семи Королевств Роберта Баратеона.
Напомним, что восьмой сезон сериала "Игра престолов" вышел 14 апреля на канале HBO. Ранее мы писали, о чем же первая серия нового сезона.
Также сообщалось, что в Киеве утром во вторник, 9 апреля, на платформе центральной станции столичной подземки "Майдан Независимости" произошла драка. Из-за ЧП в метро было скорректировано движение поездов в обоих направлениях.
Также отметим, что в Киевском метрополитене напомнили, что после 31 октября этого года из столичной подземки полностью исчезнут привычные нам жетоны.
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