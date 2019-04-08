Через 207 дней в метро Киева навсегда исчезнут жетоны
Пассажиры смогут по карте метро и мобильным приложениям, банковским картам, а также для разовой поездки использовать бумажный билет
В Киевском метрополитене напомнили, что после 31 октября этого года из столичной подземки полностью исчезнут привычные нам жетоны.
"Да, после 31 октября жетонов в метрополитене не будет. С этого времени ездить будем по электронному билету, соответственно к распоряжению КГГА и законодательству. Ездить пассажиры смогут по карте метро и мобильным приложениям, банковским картам, а также для разовой поездки использовать бумажный билет в виде Q-кода. Пока такие можно приобрести на станции "Кловской", а вскоре они должны появиться на других станциях. Альтернатив для пассажиров больше чем достаточно, поэтому жетоны будут полностью выведены из оборота в подземке", – пояснили "Сегодня" в пресс-службе Киевского метрополитена.
Там пока не могут сказать, что именно будет с жетонами.
"Мы отправим их на склад. А дальше уже решение за Киеврадой, по решению депутатов, жетоны можно буде сдать как пластик на переработку. Хотя их не так уже и много осталось в кассах метрополитена. После последнего обновления при повышении стоимости проезда до 8 гривен, жетонов осталось приблизительно 1 миллион 300 тысяч", – поясняют в метрополитене.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в декабре 2021 года откроют метро на Виноградарь.
Напомним, на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен.
Также сообщалось, что в бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).
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