В киевском парке "Победа" восстановили диван из травы

Новое покрытие дивана еще больше понравилось посетителям

Фото: facebook.com.

В парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

"Диван действительно пользовался спросом среди посетителей, но изрядно поизносился за сезон, да и для роста травы сейчас неподходящее время. Мы придумали, как порадовать горожан, и еще в марте надели на диван специальный чехол — это металлическая конструкция, которая обшита зеленым ворсом", — рассказал "Сегодня" Евгений Ковшун, директор КП СЗН Днепровского района.

По его словам, новое покрытие дивана еще больше понравилось посетителям.

"Люди пишут нам, что на диване стало удобнее сидеть. Впрочем, ко Дню Киева мы планируем обшить диванчик дерном с настоящей травой, чтобы люди, как и раньше, ощущали настоящую природу", — говорит Ковшун.

Ранее сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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