В Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев

По словам специалистов, в селе Стрижавка прекрасная почва для выращивания дуба

В Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев 2019-03-23T18:56:00+02:00 Другие регионы По словам специалистов, в селе Стрижавка прекрасная почва для выращивания дуба

Экологи накануне высадили шесть тысяч молодых деревьев в селе Стрижавка Винницкой области. Так они возрождают вырубленные леса.

Специалисты выбрали те породы, которые выдерживают засуху и резкие изменения погоды, – лиственницу, дуб и дугласию. Они не требуют много воды, могут выдерживать сильные морозы и жару.

"Происходят климатические изменения, и ель фактически у нас выпадает... А такие хвойные породы, как лиственница и дугласия, они более выносливы", – заявил заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Винницкой области Игорь Осадчук.

В свою очередь лесничий Игорь Матяш добавил, что в области "замечательные, прекрасные почвы для выращивания дуба обычного".

Накануне сообщалось, что в Киеве бесплатно раздавали саженцы популярных видов деревьев. Акцию устроили активисты Центра альтернативного озеленения столицы. В одни руки выдавали не более 20 саженцев. Кто брал деревья для школы или садика, тот мог получить вдвое больше.

Ранее специалисты сообщили, как правильно обрезать деревья весной:

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