В киевском парке появился первый питьевой фонтанчик

Фото: Дмитрий Новицкий/Facebook

В Сырецком парке установлен первый питьевой фонтанчик. Об этом сообщил гендиректор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий. По его словам, это пилотный проект.

"Сейчас отрабатываем технические решения. В последующие годы планируем установить во всех парках и других многолюдных местах. Именно в этом фонтанчике установлен сенсорный датчик, который увеличивает подачу воды, когда человек наклоняется пить. С целью обеспечения качества и безопасности, вода в постоянном режиме течет самым маленьким напором", – поясняет Новицкий.

Фото: Дмитрий Новицкий/Facebook

Киевляне пока не жалуются на работу питьевого фонтанчика.

"Я часто бегают в этом парке и был приятно удивлен, когда его увидел. Можно освежиться после пробежки. Хорошая идея", – говорит житель Сырца Олег Сухинос.

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