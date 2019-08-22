Как выглядит Куреневский парк после ремонта – яркие фото

На центральной аллее появился фонтан, в котором можно купаться, а дети в восторге от автодрома

/ Фото: Мила Князьская-Ханова

Куреневский парк в Киеве недавно открылся после серьезной реконструкции. Ее проводили почти год – с осени 2018-го. За это время крупнейшая зеленая зона Подола заметно преобразилась, превратившись из полузаброшенного парка со сломанными лавочками в пространство для семейного отдыха и занятий спортом. После ремонта парк "ожил": днем здесь гуляют местные жители с малышами, а по вечерам немало людей приходят в зону с уличными тренажерами и на баскетбольную площадку.

Главная особенность парка – детский автодром. На дорожках полностью заменили асфальт, тоннели и мост привели в порядок, на обочинах высадили красивые газоны и установили дорожные знаки – как настоящие. Так что теперь малыши могут здесь не только кататься, но и изучать правила дорожного движения.

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Также на автодроме есть "автобусные остановки", откуда взрослые, сидя на лавочках, могут наблюдать за маленькими "автомобилистами". На въезде на автодром открылся прокат детских электромобилей, аренда машинки на 10 минут обойдется в 50 гривен. А осенью здесь планируют проводить образовательные встречи с патрульными полицейскими.

Еще одна местная достопримечательность – фонтан на центральной аллее. По изначальной задумке его планировали сделать с чашей, однако в итоге реализовали как площадку с каменными шарами, из которой бьют струи воды. Сейчас во время летнего зноя он превратился в место для детских игр: детвора купается и бегает по нему, разбрызгивая воду вокруг. Также здесь появились красивые зеленые газоны. Чтобы защитить их, коммунальщики разместили необычные таблички, призывающие владельцев собак убирать за питомцами.

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Кстати, в обновленном парке заработал и общественный туалет, который был закрыт несколько лет. Сейчас здесь проводят уборку несколько раз в день, а работает он с 10 утра до 9 вечера. Пользование – бесплатное. Позаботились и о безопасности: в парке установили более 30 камер видеонаблюдения и тревожные кнопки.

В КГГА говорят, что всего в Киеве в 2019 году отремонтировали 26 парков и скверов, а за последние несколько лет – более 360 зеленых зон. Сейчас в городе продолжается ремонт в парках "Победа", "Совки" и "Наталка".

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения. Также читайте о секретах столичного парка для романтиков.

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