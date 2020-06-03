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В киевском парке тестируют необычный световой фонтан: видео

3 июня, 10:32

Наталья Руда Наталья Руда

Пешеходный фонтан состоит из пяти арок и оборудован сенсорами

В Киеве провели тестовый запуск светового пешеходного фонтана в парке Партизанской славы в Дарницком районе. Об этом сообщается на странице "Киевзеленстроя" в Facebook.

Коммунальщики опубликовали видео тестирования необычного фонтана, который оборудован специальными сенсорами.

Напомним, что в парке Партизанской славы завершают капитальный ремонт. Фонтан расположен на входной группе и состоит из пяти арок.

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Ранее в парке "Совки" презентовали "сухой" фонтан с цветной подсветкой. Также там построили новую входную группу и высадили зеленые лабиринты. А в конце центральной аллеи установили шахматную беседку. Тем временем в парке "Сырецкий" завершают работы по обустройству танцевальной площадки, сцены для выступлений творческих коллективов, и интерактивного фонтана – для музыкальных шоу с детскими песнями.

Также продолжается первая очередь капремонта в фитнес-парке "Лебединое", где не так давно орудовали вандалы.

Кроме того, смотрите в сюжете, как вандалы воруют цветы с клумб:

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Киев фонтан парк Партизанской славы

Источник: Сегодня

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