В парках Киева появятся новые достопримечательности (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как в столице продолжают обновлять парки и скверы, а также показал видео из парка "Троещина", где ко Дню Киева завершили вторую очередь реконструкции.

"Сегодня продолжаются работы сразу в нескольких парках и скверах. Мы обустраиваем в них дорожки, устанавливаем новые скамейки и урны. Современное освещение и системы полива, спортивные и детские площадки. Также в парках, что обновляют, ремонтируют и строят общественные уборные. В каждом из парков есть свои интересные фишки", – сообщил Виталий Кличко.

Например, в парке "Совки" на днях презентовали "сухой" фонтан с цветной подсветкой. Также там построили новую входную группу и высадили зеленые лабиринты. А в конце центральной аллеи установили шахматную беседку.

В парке "Сырецкий" завершают работы по обустройству танцевальной площадки, сцены для выступлений творческих коллективов, и интерактивного фонтана – для музыкальных шоу с детскими песнями.

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На завершающей стадии – капремонт в парке Партизанской славы. Там посетителей будет встречать световой пешеходный фонтан из пяти арок, оборудованный специальными сенсорами.

Также продолжается первая очередь капремонта в фитнес-парке "Лебединое". Там на месте загроможденной территории уже появилась прогулочная аллея, центральная площадь, зеленые острова с деревьями и газоном. Фитнес-парк будет несколько спортивных зон для посетителей всех возрастов и предпочтений.

"А в парке" Троещина ", который расположен вдоль проспекта Романа Шухевича, реконструкция происходит в три этапа – по количеству водоемов на большой территории. Первую очередь мы открыли в октябре 2018 года. В этом году ко Дню Киева завершили работы на второй очереди. Проложили пешеходные и велосипедные дорожки, обустроили систему полива. Установили универсальное поле для мини-футбола и волейбола, спортивная площадка с тренажерами и беседку для игры в шахматы. Также установили современное освещение и систему видеонаблюдения. И уже начали расчистку третьей водоема. Чтобы перейти к следующей очереди реконструкции", – сообщил Виталий Кличко.

Также новости "Сегодня" писали, что в уникальном "Добропарке" под Киевомрасцвели тюльпаны. Там высадили более миллиона растений самых разнообразных цветов. Также в парке обустроили поля, озера и рощи, сады, равнины и аллеи, мостик и фото-зоны, площадку, цветущие долины с арт-инсталляциями и разнообразные виды деревьев. Наблюдать за цветением тюльпанов можно на странице парка в Facebook.

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Вместе с тем в Херсоне срезали плантацию тюльпанов, которые высадили для туристов, но из-за коронавируса смотреть на красоты некому. Срезанные цветы подарили медикам.

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