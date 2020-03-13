В Киевском зоопарке разводят краснокнижных животных чтобы выпустить их в дикую природу

Миссия – спасти краснокнижных животных. В Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру. Новости "Сегодня" навестили потомство, которое скоро будет на свободе.

Кунак – одиночка. И неудивительно, ведь из-за людей, такие рыси в Украине на грани исчезновения. Впрочем, в Киевском зоопарке животных уже четверо. Все с характером. Поэтому сейчас хищников знакомят, чтобы потом выпустить их потомство на свободу.

Анна Вдовиченко, ведущий зоотехник отдела хищных животных:

"Между ними дверь, они будут сначала нюхаться. Потом, если есть возможность, через решетку их познакомить. А потом только открывать двери и запускать одного к второму".

С саламандрами проще. Чтобы саламандры размножались, им нужно достаточно влаги, 24 градуса тепла и любимые вкусности: черви и тараканы. Именно этот вид, пятнистый, называют ядовитым. Впрочем, по словам специалистов, чтобы саламандра действительно навредила, ее надо разве что съесть. В Красную книгу животное попало из-за вырубки Карпатского леса. В зоопарке сейчас 24 саламандры. В дикую природу планируют выпустить в десять раз больше.

"Обычно самка саламандры способна родить от 10 до 25, иногда 30 малышей. Данные особи, они произошедшие из района Яремче, и логично было бы их отпускать точно там же", – отмечает Максим Пятов, зоотехник отдела акватеррариума.

На грани исчезновения оказались и черные аисты. У нас их около 400 пар. Из этих вольеров двое из них уже попали на волю. Одного орнитологи даже видели в Греции. Один из секретов их разведения – рыба.

"Это тоже такой толчок к размножению. Свежую рыбу в мисках здоровых ставим и они имеют возможность охотиться", – говорит Виталий Ляскивський, заведующий отделом птиц.

К столичному проекту сейчас пытаются привлечь и других коллег.

Марина Шквыря, главный зоолог:

"Мы сейчас раздаем часть птиц другим украинским зоопаркам для того, чтобы минимизировать риски. И для того, чтобы коллеги также начали участвовать в этой программе".

Те животные, которые большую часть жизни провели в Киевском зоопарке – в нем и останутся. Ведь не способны выжить на свободе. А вот их потомство будут отпускать.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как популяцию королевской рыбы восстанавливают в горных реках Буковины. На единственном в Украине форелевом заводе заботятся о восстановлении лососевых в горных реках.

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