Безнаказанное браконьерство и вымирание животных: что происходит с фауной в Украине

/ Фото: Pixabay

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Недавно Верховный суд окончательно подтвердил внесение лося в Красную книгу Украины и запрет охоты на это животное. Судебное разбирательство по этому вопросу тянулось долгие месяцы, а мнения о том, насколько это решение правильное, разделились. Сайт "Сегодня" решил разобраться, кто из животных в Украине нуждается в усиленной охране, какие виды вскоре могут исчезнуть, как этому способствуют браконьеры и можно ли исправить ситуацию.

Экологи опасаются, что к 2050 году в Украине не останется лосей

Еще в феврале 2017 г. в Украине начал действовать 25-летний мораторий на отстрел лосей, но некоторое время спустя в Министерстве экологии и природных ресурсов утвердили лимит на отстрел 160 лосей в год. А уже в декабре 2017 г. тогдашний министр экологии Остап Семерак инициировал включение лося в Красную книгу. Почти год спустя года Окружной админсуд Киева отменил приказ Минэкологии о внесении лося в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на животное.

Тогда зоозащитники активно выступали за то, чтобы оставить лося в Красной книге, а вот охотники – наоборот. По данным зоозащитников, отстрел лосей охотниками и браконьерами привел к критическому снижению их популяции в Украине – с почти 15 тыс. голов в 1991 г. до менее 2 тыс. в 2016 году. Охотники же отвечали, что, якобы, после 2009 г. никто не проводил исследование популяции этого животного и данные не соответствуют действительности.

"Позиция охотников заключалась в том, что законная, четко регламентированная и ограниченная охота на лося (да и на другие виды) мотивирует пользователей охотничьих угодий их сохранять и преумножать. Это подтверждается и динамикой численности лося ­— когда в течение 10 лет охоту на него запрещали, его численность сократилась вдвое, когда охоту возобновили ­— начался рост, потому что охотникам выдают лицензии на добычу не более 3% лосей от имеющейся в стране популяции. В 2009 году было проведено последнее исследование популяции лося в Украине, и его вывод — при численности 4,6-4,7 тысячи особей вносить их в Красную книгу нецелесообразно. С тех пор численность возросла на две тысячи особей", — объяснилла позицию охотников Татьяна Теличко из ОО "Всеукраинский охотничий союз".

Она добавила, что после того, как охотничий вид попадает в Красную книгу, забота о нем прекращается, так как у государства нет ни денег, ни желания заниматься этим, о чем свидетельствует негативная динамика давно уже "краснокнижных" зубра, медведя, рыси.

Тем не менее, спустя месяцы судебных разбирательств, лось остался в Красной книге. По словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, в настоящее время лось в своем ареале на территории Украины распространен лишь небольшими скоплениями, а такая фрагментация сигнализирует о начале процесса исчезновения популяции. Эксперт отметил, что, согласно исследованиям ученых Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины, если срочно не заняться охраной лосей, то к 2050 году эти животные полностью исчезнут с территории Украины.

Основатель движения UAnimals Александр Тодорчук на пресс-конференции заявил, что кроме угрозы исчезновения популяции лося в Украине,проблема охоты имеет и более глобальные последствия.

"Первой проблемой является глобальная агрессия в современном обществе, которую порождают охотники ... Вторая проблема — это то, что сегодня действия охотников являются угрожающими не только для лосей, но и для многих других животных на территории Украины", ­— отметил зоозащитник.

Количество позвоночных животных за последние 50 лет сократилось на 60%

Именно сейчас стремительно сокращается популяция многих животных. Согласно отчету Мирового фонда дикой природы, за последние 40-50 лет количество позвоночных животных в мире сократилось на 60%.

В прошлом году Всемирный фонд природы опубликовал отчет, в котором говорилось, что основным фактором снижения биоразнообразия остается чрезмерная эксплуатация территорий и развитие сельского хозяйства.

"Среди всех растений, амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, которые вымерли, начиная с 1500 г., 75% пострадали от чрезмерной эксплуатации или сельскохозяйственной деятельности (или от двух факторов сразу)", ­ — отмечается в отчете.

Стоит отметить, что только за последние 50 лет наш экологический след — показатель потребления природных ресурсов — увеличился приблизительно на 190%. Всемирный фонд природы WWF в отчете "Живая планета" 2018 сообщает, что за последние 40 лет:

количество позвоночных животных в мире уменьшилось на 60%;

на 83% сократилась численность популяций пресноводных видов (рыб, животных и растений, живущих в реках, озерах и т.д.);

89% — составляет сокращение биоразнообразия в Южной и Центральной Америке из-за массовой вырубки лесов вокруг реки Амазонка.

В Украине ситуация обстоит не лучше. Так, ранее мы рассказывали, что за последние 40 лет в Украине на грани вымирания оказались более полутысячи видов животных, а, по меньшей мере 15 видов — вымерли. Такими темпами усиленной охраны вскоре потребуют более 150 видов. Сейчас редкими становятся даже вороны и грачи.

Красная книга — документ, в котором находится перечень редких, уязвимых и исчезающих видов животного и растительного мира в пределах Украины, а также обобщенные сведения о современном состоянии этих видов и меры по их сохранению. Согласно данным за апрель 2019 г., в Красной книге Украины было всего 1369 видов: 543 животных и 826 представителей растительного мира. И их количество все время пополняется. Сейчас в книге есть даже такие привычные для нас представители фауны, как ушастые ежи, белые зайцы, выдры, зеленые ящерицы, гадюки, медянки, тушканчики, жуки-олени, а также зубры, рыси, медведи, черные аисты и много других. Некоторые виды и вовсе исчезают бесследно: например, в прошлом году стало известно, что в Украине исчез осетр европейский, (также известный как осетр атлантический). Экологи отмечают, что на очереди исчезновение и других видов осетровых.

Тем не менее, для того, чтобы защитить определенный вид, мало просто внести его в Красную книгу – нужно разрабатывать программы и планы по восстановлению численности животных. Татьяна Теличко считает, что Красная книга – это не защита. Во всем мире это сигнал о том, что на определенный вид нужно обратить внимание, то есть после внесения в Красную книгу должны происходить реальные действия.

"Национальная комиссия по вопросам Красной книги, и экс-Минприроды занимают такую позицию, что "мы вид в Красную книгу внесли, а что с ним будет дальше – не наша забота". До сих пор в Украине не разработана даже общегосударственная программа по восстановлению того же зубра, хотя соседние страны уже успешно реализовали несколько этапов таких программ", — пояснила Теличко.

Ежегодно в Украине браконьеры убивают до 400 тыс. животных

Еще одна серьезная проблема (с которой тесно связана первая, то есть вымирание видов) – это браконьерство. Ежегодно браконьеры убивают тысячи редких животных по всему миру и, к сожалению, Украина не осталась в стороне. Данные о том, сколько в стране браконьеров, разнятся у разных ведомств. Согласно официальным данным Государственного агентства лесных ресурсов за 2018 г., на нарушителей правил охоты было составлено 3192 протокола.

А под конец 2018 г., по данным Генпрокуратуры, было зарегистрировано 554 случая отдельных видов браконьерства. Каждый случай — ущерб государству минимум на 10 тыс. грн.

"Все уверены в том, что ситуация с браконьерством в Украине катастрофическая, но точными данными никто не располагает. По официальным данным, в 2018 году было составлено больше 3 тысяч протоколов на нарушителей правил охоты, к уголовной ответственности привлекают в год в среднем 5 человек, и все они обходятся штрафами. А штрафы у нас просто смешные. Более того, чтобы привлечь к уголовной ответственности необходимо, чтобы нанесенный материальный ущерб превышал 220 тысяч гривен – это равносильно добыче семи косуль или четырех оленей", — поясняет Татьяна Теличко.

Браконьерство наносит вред не только млекопитающим, но и другим представителям фауны. Только по данным Ассоциации рыболовов Украины, браконьерский вылов рыбы в стране сравнялся с официальным и составляет около 60-70 тыс. тонн. А ежедневно из наших водоемов браконьеры вылавливают 192 т. рыбы.

"Это не может не сказаться на природе, экосистеме наносится колоссальный вред. Рыбы вылавливается гораздо больше, чем она естественно может восстановить численность своих стай. Браконьерство приобрело признаки организованной преступной группировки. Пособничество нарушителям со стороны рыбных чиновников привело к резкому росту правонарушений на водоемах", — отмечают в организации.

Юристы поясняют, что проблема с браконьерством в стране действительно серьезная. Евгений Назаренко, партнер ЮК "Тарасов и партнеры" рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что это связано, в первую очередь, с несовершенной системой контроля за браконьерством и сложностью процесса выявления и задержания самих браконьеров.

"Основная проблема состоит в том, что довольно часто эти правонарушители являются очень влиятельными людьми, и потому дела об этих нарушениях "заминаются" и не доходят до решения суда. Но, в тоже время, как показывает нам единый государственный реестр судебных решений, прецеденты наказания браконьеров все же есть, и они не одиноки", — говорит Назаренко и добавляет, что за браконьерство можно привлечь виновных к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности.

Стоит отметить, что браконьерство – это не только об охоте или вылове рыбы. Браконьерство – это незаконное использование природных ресурсов, что подразумевает также и незаконную вырубку лесов, добычу песка и т.д.

Александр Рябец, управляющий партнер юридической компании Legal partner отметил, что браконьерство в Украине наказывается штрафами, а в некоторых случаях и лишением свободы.

"Например, за подстреленное животное, которое внесено в Красную книгу, нарушитель получает штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан и должен покрыть имущественный вред государству. А если охотой занимается лицо с использованием служебного положения, то оно можно получить ограничение свободы на срок до 5 лет", — рассказал Рябец.

Одним из основных наказаний за нарушение порядка и правил вылова водных биоресурсов является привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 340 до 680 грн., с конфискацией улова и орудий лова, а также оплатой каждой единицы выловленных незаконно водных биоресурсов.

"Привлечение браконьеров к уголовной ответственности за подобное правонарушение встречается редко, так как для квалификации данного правонарушения необходим или значительный объем, или наличие краснокнижных экземпляров, но все равно может иметь место штраф от 1700 до 6800 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет. За нарушение правил охоты браконьера ожидает административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 1020 до 2550 грн., с конфискацией незаконно добытого зверя и орудий добычи, а также оплатой каждой единицы незаконно добытых зверей", ­— комментирует ситуацию Назаренко.

В свою очередь, Александр Рябец добавляет, что ежегодно незаконным убийством тысяч животных наносится ущерб государству в размере около 50 млн грн. К административной ответственности правонарушителей привлекают довольно часто, а вот реальные уголовные дела чаще не заканчиваются обвинительными приговорами, что и порождает новые преступления.

"Если обратиться за опытом в другие страны, где с браконьерством ведут эффективную борьбу, то ключ к успеху – популяризация этики и образования охотника (курсы), значительные штрафы, которые имеют превентивный эффект, и реальный контроль за соблюдением законодательства со стороны специализированных служб. У нас этого реального контроля, к сожалению, нет. Нет и показательных случаев – даже если дело о браконьерстве, пусть и очень резонансное, попадет в суд, далеко не факт, что нарушителей будет ждать справедливое наказание. Поэтому и в вопросе борьбы с браконьерством, и в вопросе сохранения и воспроизводства диких животных нужны заинтересованность и реальные действия государства, а пока что мы наблюдали лишь преобладание популистских решений, которые несут вред, в первую очередь, животному миру", — подытожила Татьяна Теличко.

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