В Киевском зоопарке родился детеныш альпаки (видео)

В Киевском зоопарке родился детеныш в семье альпак. Новорожденную назвали Зарой.

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Об этом сообщается на странице зоологического парка в Facebook.

Также в зоопарке показали видео с животными.

Напомним, с 23 мая Киевский зоопарк частично возобновил работу после карантина. Сайт "Сегодня" узнавал, с какими ограничениями жители и гости столицы могут посмотреть на животных. В частности, посетители должны допускаться на территорию только в респираторе или защитной маске. На Центральном входе установлен пункт измерения температуры и места для дезинфекции рук.

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Отметим, что в столичном зоопарке два года продолжалась реконструкция, в ходе которой возле нового входа установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. К тому же масштабная реконструкция предусматривает шесть очередей, которые включают в себя разные пусковые участки.

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Ранее мы рассказывали, как в Киевском зоопарке разводят и выпускают на волю редких животных – черных аистов, европейскую рысь и даже ядовитую пятнистую саламандру.

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