Открытие Киевского зоопарка: что увидят киевляне (фото)

Из-за карантина увидеть можно будет не все экспозиции

С 23 мая Киевский зоопарк частично возобновит работу. Тут уже начали постепенный выход из карантина – пока он будет работать в режиме парка. Сайт "Сегодня" узнавал, к каким ограничениям следует готовится посетителям.

С появлением нового входа зоопарк превратился в настоящий зеленый оазис – тут высадили много деревьев и кустов, разбили газоны. Посетители смогут прогуляться по широким аллеям вдоль озер с парой черных лебедей, пеликанами и карпами кои, отдохнуть на лавочках.

На новом входе размещены билетные кассы. Пока они будут работать с 10:00 до 16:00. Как заверяют в зоопарке, стоимость входного билета не подорожала. Помещение нового входа оборудовано комнатой матери и ребенка, камерами хранения, просторными туалетами и медпунктом.

Реклама

Пока зоопарк будет работать в режиме строгих ограничений. Здесь обещают контролировать количество посетителей, одновременно находящихся на территории, из расчета не более, чем 1 человек на 10 квадратных метров площади. Обещают следить за соблюдением дистанции между посетителями в очереди на вход, она должна быть не меньше 1,5 метра.

"Вся территория реконструированной первой очереди зоопарка находится под видеонаблюдением. Все под присмотром видеокамер, а картинка выводится на мониторы. Мы будем видеть каждого посетителя. Если раньше было, что человек купил билет в зоопарк и потом тихонько передал его другому на входе, то теперь такого не будет. Все можно проверить. Повторно билет использовать уже невозможно", – заверяют в Киевском зоопарке.

Посетители также будут допускаться на территорию только в респираторе или защитной маске. На Центральном входе установлен пункт измерения температуры и места для дезинфекции рук.

Киевлян предупреждают, что будут закрыты внутренние экспозиционные помещения: "Акватеррариум", "Птичник" и "Пустыня". А между посетителями и экспозициями с приматами установлен 3-х метровый барьер.

"У нас было двухметровое ограждение – обычный забор, который отделял посетителей от приматов. Мы его увеличили на метр, чтобы обезопасить питомцев. Это своеобразная буферная зона, чтобы кто-то из посетителей не чихнул в сторону животных", – поясняют в зоопарке.

Реклама

Тут отмечают, что уже готов вольер для сиамангов (приматы, которые умеют петь), но из-за холодных ночей их планируют перевести туда в более теплое время.

В зоопарке отмечают, что пока на их территории не будут работать детские аттракционы. И пока без массовых мероприятий и экскурсий. Посетителей настоятельно просят соблюдать максимальную дистанцию и держаться отдельными семейными группами.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, в зоопарке продолжается строительство нового приматника. А за средства инвесторов в новом помещении у Центрального входа обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Например, строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле.

Ранее возле нового входа в Киевский зоопарк 30 апреля, установили бронзовую скульптуру зубра зелено-голубого цвета. Напомним, в рамках реконструкции зоопарка старый вход будет полностью демонтирован, а скульптуры, ставшие символом Киевского зоопарка, заменят новыми. Первой уже установили скульптуру зубра, а львов поставят ко Дню Киева.

Реклама

Также работники Киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. Ролик собрал немало лайков в интернете. Люди писали, что будут брать пример с енотов. А еще – благодарили работников зоопарка, закрытого из-за общенационального карантина, за возможность таким образом любоваться животными.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама