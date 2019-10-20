В Киевском зоопарке слон Хорас купается в песке и ждет невесту

Шалости слона в песочнице сняли работники зоопарка и видео стало популярным в соцсетях

Реклама

Слон играет в песочнице, словно ребенок. Видео шалостей великана, снятое в Киевском зоопарке, набирает популярность в соцсетях. С песком играет Хорос, о психическом расстройстве которого еще несколько лет назад говорили посетители зверинца. Но сегодня, уверяют смотрители зоопарка, животное здорово.

Игра с песком для слона это – как для человека душ принять, объяснили смотрители зоопарка игривость великана

В отличие от посетителей зоопарка, которые радуются шалостям слона, ветеринары по поведению определяют состояние животного.

Хораса привезли в Киев из Ростова-на Дону семь лет назад. Еще малышом. Тогда киевляне заметили, что слон был подавлен. Стоял как вкопанный часами. Поговаривали, что у животного психическое расстройство. Мол, в Росии слона обижали и держали в тесном вольере. Правда это или нет – в Киевском зоопарке не подтвердили. Лишь отметили, что сейчас с Хорасом все в порядке.

А скоро Хорасу будет еще веселее – ему подбирают семью.

"Или это будет несколько слонов мужского пола, или может быть мы привезем несколько девочек", – говорит Кирилл Трантин, генеральный директор Киевского зоологического парка общегосударственного значения.

Однако станет ли Хорас папой – решать будут не в Киеве. За размножением слонов наблюдает целый международный совет.

Напомним, что увидеть игры Хораса посетители могут с 9:00 до 17:00. Недавно слону обустроили новую кормушку из валунов, чтобы он оттуда извлекал сено.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама