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В "Киевской крепости" заявили об уничтожении памятника исторического значения (фото, видео)

16 июля, 16:07

Наталья Руда Наталья Руда

Речь идет об Алексеевском люнете на Печерске

Заместитель гендиректора по научной работе музея "Киевская крепость" Андрей Вялец сообщил об уничтожении земельного вала Киевской крепости, известного как Алексеевский люнет. Он расположен в самом центре столицы на Печерске.

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"Опять беда пришла в Киевскую крепость. Уничтожается Алексеевский люнет. На этот раз со стороны переулка Новонаводницкого, 9. Прямо на люнете ведутся земляные работы, устроены подпорные стенки, проводится выборка грунта. А ранее устроена железобетонная или каменная лестница, вдоль такого же забора. Я уже молчу, что это тупо самозахват, так как люнет – памятка архитектуры национального значения. Одним словом, налицо откровенное уничтожение памятки, которое попадает под действие ч. 2 ст. 298 УК Украины",написал Вялец на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что в прокуратуру направят письмо об инциденте.

Напомним, что Алексеевский люнет считается частью Киевской крепости, которая является памятником архитектуры национального значения.

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Ранее сообщалось, что в центре Киева незаконно снесли памятник архитектуры и градостроительства местного значения – усадьбу на ул. Лабораторной, 9б.

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Киев захват киевская крепость

Источник: Сегодня

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