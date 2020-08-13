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В Киевской области на ремонте дорог растратили миллион гривен

13 августа, 16:24

Наталья Руда Наталья Руда

Директору частного предприятия грозит от семи лет лишения свободы

В Киевской области на ремонте дорог в одном из сел Бородянского района растратили почти 1 миллион гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По данным следствия, в 2015 году директор предприятия составил и подписал акты приема выполненных подрядных работ и справки об их стоимости, в которые внес ложные сведения об осуществлении капитального ремонта улиц в одном из сел Бородянского района. Фактически большая часть ремонтных работ выполнена не была. В результате неправомерных действий обвиняемого произошла растрата бюджетных средств на сумму почти 1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по растрате подрядчиком чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, и служебному подлогу (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) уже направлен в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что под Киевом чиновники двух сел разворовали на ремонте дорог 500 тысяч гривен.

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Также столичная прокуратура передала в Соломенский районный суд обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия и директора подрядной организации по факту растраты и присвоения средств, выделенных на ремонт дорог в Киеве.

Кроме того, смотрите о взятках в кругах столичных чиновников:

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растрата киевская область ремонт дорог

Источник: Сегодня

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