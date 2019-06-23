Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

В Киевской области объявлено штормовое предупреждение

23 июня, 11:51

Местами даже обещают град, а вот дойдет ли дождь до столицы, синоптики дали ответ

Фото: Сегодня

Сегодня в Киевской области синоптики обещают осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так,23 июня в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В то же время в самой столице осадков, согласно прогнозу, не ожидается.

Несмотря на мокрую погоду в области и Киеве будет удерживаться жаркая погода – 31-33 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", дожди сегодня с грозами также ожидаются в Винницкой, Житомирской и западных областях. А на остальной территории страны будет сухо, солнечно и очень жарко, местами до +34.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, погода, дождь, киевская область, штормовое предупреждение, град

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области объявлено штормовое предупреждение". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Киеве прошел Марш равенства: опубликованы видео и фото

Сегодня, 11:02

Во время движения в колонну попытался прорваться мужчина, но его быстро оттеснили правоохранители

Киевпрайд-2019 в Киеве: задержаны провокаторы, открыто уголовное производство

Сегодня, 10:20

Еще до старта шествия задержанные готовили провокацию, им грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве стартовал Марш равенства: онлайн-трансляция (дополнено)

Сегодня, 10:00

В центре столицы собрались тысячи людей, а на охрану правопорядка бросили большое количество правоохранителей

Представители бизнеса собрались на форум в Киеве

Вчера, 23:59

Определить цель и найти единомышленников – с этого нужно начинать собственное дело

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Как и зачем советские автомобили дорабатывали в Европе

Почему представители негроидной расы самые быстрые и выносливые

Велосипедистка дня: фэшн-модель с ником Kayla G

Глава МИД Украины купил в Киеве квартиру за 3 миллиона гривен

Мощь за адекватные деньги: топ-7 доступных спорткроссоверов

Американский инженер разобрал «Теслу» и поразился ее качеству

"Короли" плохих дорог: названы самые надежные кроссоверы

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Сегодня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

"Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым

Вчера, 07:51

Почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы? Беседа с главой украинской делегации

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

21 июня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

6 привычек, которые программируют на бедность

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь