В Киевской области объявлено штормовое предупреждение

Местами даже обещают град, а вот дойдет ли дождь до столицы, синоптики дали ответ

Фото: Сегодня

Сегодня в Киевской области синоптики обещают осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так,23 июня в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В то же время в самой столице осадков, согласно прогнозу, не ожидается.

Несмотря на мокрую погоду в области и Киеве будет удерживаться жаркая погода – 31-33 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", дожди сегодня с грозами также ожидаются в Винницкой, Житомирской и западных областях. А на остальной территории страны будет сухо, солнечно и очень жарко, местами до +34.

В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.

А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

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