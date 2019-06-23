В Киевской области объявлено штормовое предупреждение
Местами даже обещают град, а вот дойдет ли дождь до столицы, синоптики дали ответ
Сегодня в Киевской области синоптики обещают осложнение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение из-за осадков и сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так,23 июня в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. В то же время в самой столице осадков, согласно прогнозу, не ожидается.
Несмотря на мокрую погоду в области и Киеве будет удерживаться жаркая погода – 31-33 градуса.
Как сообщали новости "Сегодня", дожди сегодня с грозами также ожидаются в Винницкой, Житомирской и западных областях. А на остальной территории страны будет сухо, солнечно и очень жарко, местами до +34.
В связи с высокой температурой, которая уже удерживается почти месяц, врачи дали советы, как пережить жару. Для украинцев опасны и просто прямые солнечные лучи, ведь за окном больше 30 градусов. В такую погоду нужно поменьше находиться на улице — особенно в период с 11:00 до 16:00. Медики советуют чаще пить воду и отказаться от походов в солярий.
А тем временем в некоторых областях погода преподнесла снова неприятные "сюрпризы" украинцам. В некоторых областях из-за сильного ветра и грозы десятки населенных пунктов остались без света. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области объявлено штормовое предупреждение". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как в Киеве прошел Марш равенства: опубликованы видео и фото
Во время движения в колонну попытался прорваться мужчина, но его быстро оттеснили правоохранители
В Киеве стартовал Марш равенства: онлайн-трансляция (дополнено)
В центре столицы собрались тысячи людей, а на охрану правопорядка бросили большое количество правоохранителей