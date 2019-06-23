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Люди без света и затопленные хозяйства: что натворила непогода в Украине

23 июня, 11:29

В последнее время особенно сильно из-за "сюрпризов" погоды страдают жители западных областей

Фото: ГСЧС

Несмотря на сильную жару, непогода в Украине продолжает приносить вред. В некоторых областях страны обесточены 65 населенных пунктов, подтоплены более 80 домохозяйств, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в ночь с 22 на 23 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 65 населенных пунктов в двух областях, а именно: в Винницкой – 12 и Житомирской – 53.

Кроме того, из-за сильного ветра в селе Майдан Винницкого района частично повреждены крыши 11 жилых домов и двух частных хозяйственных зданий, повалены три дерева.

А тем временем обильные осадки принесли проблемы и в других областях. Так, во Львовской области в с. Криница остаются подтопленными 52 домохозяйства (без подтоплений жилых домов). Уровень воды постепенно спадает.

В Херсонской области в пгт Новая Маячка Алешковского района остаются подтопленными 30 (было 252) домохозяйств (без подтоплений жилых домов).

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, реально ли отсудить ущерб из-за непогоды. Участились и иски украинцев по поводу возмещения ущерба за свои разбитые упавшими деревьями или поврежденные потопами авто, дома или другое имущество.

А тем временем синоптики сообщили, что сегодня сильную жару разбавят дожди с градом. Снова будет заливать запад страны, там даже объявлено штормовое предупреждение – ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, и даже град.

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Тег потоп, непогода, ГСЧС, линии электропередач

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