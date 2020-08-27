В Киевской области от коронавируса умерли шесть человек: власти пригрозили ужесточением карантина

Как уточнили в КОГА, часть региона находится уже в "оранжевой" зоне карантина

В Киевской области ухудшается ситуация с распространением коронавируса, а показатели заболеваемости растут. Так, по состоянию на 26 августа за сутки зарегистрировано шесть смертей от COVID-19. Власти регионе считают, что есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений карантина.

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Об этом сообщается на сайте Киевской областной государственной администрации.

"Часть области уже в "оранжевой" зоне опасности распространения болезни. Еще часть – в "желтой". Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений. Приближается осень. С возобновлением работы учебных заведений, с возвращением большинства людей из отпусков, с похолоданием – можем получить дополнительные задачи. Поэтому реагировать должны уже сейчас", – цитирует пресс-служба КОГА главу администрации Василия Володина.

По его словам, пока что правила соблюдения карантина остаются прежними. В частности, необходимо носить маски, пожилым людям не выходить из дома без надобности, ограничить проведение религиозных мероприятий, соблюдать дистанцию. Также жителей региона призвали не ездить в населенные пункты "красной" зоны карантина без необходимости.

"Отдельно обращаюсь к власти на местах: прошу уделить большое внимание дезинфекции общественного транспорта, увеличению единиц транспорта на маршрутах, разработке и запуску новых или альтернативных маршрутов", – добавил Володин.

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Напомним, что ранее в Киеве был побит очередной антирекорд по коронавирусу.

Отметим, что 26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до ноября.

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