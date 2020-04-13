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В Киевской области за сутки коронавирусом заразились почти 60 человек: детали

13 апреля, 11:56

Наталья Руда

За сутки от коронавируса умер еще один человек

В Киевской областной государственной администрации сообщили подробности 57 новых случаев заражения коронавирусом в регионе за минувшие сутки. В частности, по состоянию на утро 13 апреля в области COVID-19 инфицированы 216 человек.

Новые случаи выявлены:

  • 8 – в Обуховском райне (всего на данный момент 43 случая заражения);
  • 22 – в Киево-Святошинском районе (всего сейчас 70 случаев заражения);
  • первый случай в Барышевском районе;
  • 1 – в Бориспольском районе (всего 3 случая);
  • 1 – в Броварском районе (всего 6 случаев);
  • 3 – в Бородянском районе;
  • первый случай в Иванковском районе;
  • 1 – в Макаровском районе (всего 3 случая);
  • 2 – в Переяслав-Хмельницком районе (всего 3 случая);
  • 4 – в Ставищенском районе (всего 6 случаев);
  • 2 – в Борисполе (всего 11 случаев);
  • 1 – в Василькове (всего 2 случая);
  • 1 – в Вышгороде (всего 6 случаев);
  • 4 – в Броварах (всего 10 случаев);
  • 3 – в Ирпене (всего 12 случаев);
  • 1 – в Кагарлыке (всего 2 случая);
  • 1 – в Ракитном.

Из них на стационарном лечении – 62 человека, на амбулаторном лечении (самоизоляция) – 154 человека. Из них дети – 13 (у двоих коронавирус подтвердился за минувшие сутки).

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За сутки выздоровел один человек, также зарегистрирована еще одна смерть. Всего в области от коронавируса погибли уже шесть человек.

Подозрение на заражение имеют 684 человека.

Установлено медицинское наблюдение за 1797 контактными лицами.

Напомним, по состоянию на 09:30 13 апреля в Украине официально подтверждено 3102 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 97 человек выздоровели и еще для 93 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 325 новых случаев заражения.

Тем временем столичная полиция следит за нарушителями карантина с дронов. Штрафы за нарушение карантина составляют как минимум 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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карантин киевская область коронавирус

Источник: Сегодня

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