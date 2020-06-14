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В парке Партизанской Славы появился уникальный фонтан (видео)

14 июня, 13:25

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

По фонтану можно гулять и менять его световое оформление

В парке Партизанской славы начал работать новый световой пешеходный фонтан. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Сейчас тестируют различные программы работы фонтана. Зрелище – захватывающее! Дети в восторге! Вода в фонтане движется в двух направлениях: падает, как водопад, из арок и поднимается снизу, образуя пешеходный фонтан", – написал мэр, опубликовав видео с новым фонтаном.

Среди программ работы фонтана будут "волны", "ступеньки" и другие узоры из воды, также – разноцветная подсветка. А нажав специальные сенсорные кнопки, посетители смогут создавать свои программы.

"Капитальный ремонт парка Партизанской славы – на завершающей стадии. Там будут обустроены дорожки с ФЭМ-покрытием, отремонтирована общественная уборная и бювет, новые скамейки и урны, осуществляют благоустройство территории. Поэтому вскоре в столице появится еще одна обновленная и современная зона отдыха", – отметил Виталий Кличко.

Ранее в парке "Совки" презентовали "сухой" фонтан с цветной подсветкой. Также там построили новую входную группу и высадили зеленые лабиринты. А в конце центральной аллеи установили шахматную беседку. Тем временем в парке "Сырецкий" завершают работы по обустройству танцевальной площадки, сцены для выступлений творческих коллективов и интерактивного фонтана – для музыкальных шоу с детскими песнями.

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А как выглядят питьевые фонтанчики, которые также начали появляться в парках Киева – смотрите в нашем сюжете:

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