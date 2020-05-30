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В пригороде Киеве появилась загадочная девушка-сова (фото)

30 мая, 08:06

Александр Марущак Александр Марущак

Новая работа Виталия Гидевана посвящена природе

На Софиевской Борщаговке появился новый мурал, который нарисовал киевский художник Виталий Гидеван. На стене заброшенного склада он изобразил красивую девушку-сову с серьгой в носу. Свой рисунок художник объясняет просто – нужно беречь природу, которая нас окружает, ведь все мы ее часть. А еще важно помнить про внутреннее "Я".

"В связи с карантином у многих людей повседневное расписание кардинально изменилось. Сейчас спешить некуда, но внутренний жаворонок поднимает меня в 6 утра, потому что очень хочется порисовать. На работу я потратил чуть больше пяти часов и рисовал девушку-сову остатками красок. Из-за проливных дождей в город сейчас не выбираюсь. Приходиться рисовать на стенах заброшенного склада на Софиевской Борщаговке", – рассказал сайту "Сегодня" Виталий Гидеван.

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

Фото: facebook.com/vitaliy.gideone

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Ранее мы писали, что киевский художник Виталий Гидеван решил превратить заброшенный склад на Софиевской Борщаговке в картинную галерею. Художник украсил стены заброшенного здания в районе улицы Зеленой яркими рисунками животных. Тут можно увидеть панду, которая сидит в большой картонной коробке, волка вместе с красивой девушкой, девочку Алису, которую учит кататься на скейте жук, и птицу тукана, помогающую спящей красавице видеть яркие фантастические сны из других миров.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в центре Киева появился новый мурал с мудрой совой и книгой. На создание доброй картины Виталий Гидеван потратил 35 баллонов краски. В новом рисунке много символов. Например, страницы книг превращаются в бумажных птиц, похожих на чаек.

Также смотрите в сюжете о другом мурале Гидевана, который посвящен теме коронавируса.

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художник рисунок софиевская борщаговка мурал Гидеван Виталий Гидеван

Источник: Сегодня

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