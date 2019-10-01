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В сети появились яркие фото открытого после реставрации храма Спаса на Берестове в Киеве

1 октября, 10:53

Святыня-музей является ровесницей Софии Киевской и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Yevgen Poltavtsev

Фото: Yevgen Poltavtsev

В Киеве после реставрации на минувших выходных открыли храм Спаса на Берестове на территории Киево-Печерской лавры.

Работы были начаты еще в 2017 году, а до этого храм 10 лет был закрыт и находился в запущенном состоянии.

Святыня-музей является ровесницей Софии Киевской и внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вместе с тем, в проект не входила реставрация фресок храма, их еще необходимо будет реставрировать.

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Экспозиционный объект работает с 10:00 до 17:00. При этом церковь можно осмотреть как в составе экскурсионной группы, так и самостоятельно, при покупке билета в кассах заповедника.

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При этом во время осадков вход в церковь закрыт.

Напомним, что в Киеве с 20 сентября по 14 октября будут находиться мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут из Одесского Свято-Ильинского монастыря.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом, который потерял канонические права архиерея в Православной церкви Украины.

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Киев церковь киево-печерская лавра

Источник: Сегодня

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