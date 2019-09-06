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В Киеве везут чудотворные мощи Спиридона Тримифунтского

6 сентября, 19:39

Святитель помогает в решении финансовых вопросов

В Киеве с 20 сентября по 14 октября в Киеве будут находиться мощи и башмачок святителя Спиридона Тримифунтского. Их привезут из Одесского Свято-Ильинского монастыря, сообщили в УПЦ.

Поклониться святыням можно будет в храме святого великомученика Пантелеймона на ДВРЗ. Там ежедневно с 18:00 будет проходить молебен с освящением воды и помазыванием элеем, освященным на мощах святителя.

Мощи святого лежат на острове Корфу в храме, который освящен в его честь, а правая рука Спиридона находится в Риме. Спиридону молятся, чтобы получить помощь в финансовых и других жизненных вопросах.

"У Спиридона Тримифунтского часто просят помощи по делам в работе, с деньгами. Святителя почитают как освободителя от различных бед и напастей, он исцеляет от болезней, спасает от голода и нужды, заботится о вдовах и сиротах. Особую помощь оказывает в решении земельных и имущественных дел", – рассказали в храме.

Святитель Спиридон родился в конце третьего века на острове Кипр . Он был пастухом, а все свои средства отдавал на нужды бедных и путешественников. Спиридон имел дар чудотворения – исцелять неизлечимых больных и изгонять бесов. После смерти жены стал епископом города Тримифунта.

По свидетельству историков, в 325 году святитель участвовал в деяниях Первого Вселенского Собора. Там, согласно преданиям, он наглядно привел доказательство Единства Святой Троицы и пристыдил еретиков. Он взял в руки кирпич и крепко сжал: тотчас из него вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца.

Ранее ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых 5-ть чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих. Люди уверены, что иконы имеют целебную силу и могут спасти от самых тяжелых болезней.

Ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом. Также сообщалось, что Филарет потерял канонические права архиерея в Православной церкив Украины. Он является архиереем ПЦУ, но не имеет канонических прав и обязанностей епархиального архиерея.

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Киев храм мощи святыни

Источник: Сегодня

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