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В Софии Киевской собирают уникальную кафельную печь (фото)

20 февраля, 16:34

Александр Марущак

У артефакта - очень интересная история

В Национальном заповеднике "София Киевская" начали собирать новую уникальную кафельную печь (конец XIXвека). Как отмечают в самом заповеднике, кафель неимоверно красивый и в хорошем состоянии. Конструкция пополнит коллекцию кафельных печей древней Софии. Печку смонтируют в одном из выставочных залов заповедника.

"Мастер-печник только приступил к работе. Когда процесс сбора печи будет закончен, ее смогут увидеть все посетители нашего заповедника", – рассказали сайту "Сегодня" в Национальном заповеднике "София Киевская".

В заповеднике говорят, что печь имеет интересную историю. Как удалось узнать сайту "Сегодня" красивейший кафель ранее украшал один из домов города Львова. Теперь печку выкупили и перевезли в Киев, она станет настоящим украшением в выставочном зале заповедника.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Доме митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" завершился монтаж уникальной печи из кафельной плитки 19 века. Она хранилась в запасниках музея. Теперь печку смогут увидеть все посетители заповедника. К слову, собирает львовскую кафельную печь все тот же мастер-печник.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Напомним, ранее в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году.

А еще в Софии Киевской ученые нашли граффити на польском, чешском, английском и украинском языках.

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Киев заповедник софия киевская

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