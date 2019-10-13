В Софийском соборе обнаружены граффити на четырех языках

Всего в Софии исследовано почти семь тысяч граффити

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В Софии Киевской ученые нашли граффити на польском, чешском, английском и украинском языках.

Для Вячеслава Корниенко надписи на стенах – это, прежде всего, дополнительный исторический источник. Он изучает граффити с помощью фонарика и лупы уже более тринадцати лет.

"На стене было обнаружено большое количество надписей благодаря тому, что наконец-то мы начали реставрировать киот", – рассказывает он.

Граффити очень трудно обнаружить. Невооруженным глазом можно увидеть только царапины на стенах.

"Эти надписи, они дают уникальные свидетельства, которые не сохранили летописи. Здесь мы можем увидеть мир глазами человека средневековья", – говорит Вячеслав Корниенко, заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская".

Всего в "Софии" исследовано почти семь тысяч граффити. Большинство надписей религиозного содержания.

Надписи в отличие от книг, не создавали постфактум. Они отражают настоящее их авторов, – говорит ученый. И добавляет: следует различать грАффити и граффИти.

"Если говорить именно о виде уличного искусства, то я к этому отношусь положительно. Я думаю, что со временем эти все муралы, грАффити и граффИти будут предметом дальнейших исторических исследований", – говорит эксперт.

Впервые в Киеве – и сразу в собор. Татьяна из Москвы говорит: планирует посетить все столичные храмы.

"То, что мы здесь можем видеть и наблюдать, это конечно уникальные вещи совершенно! Ощущения непередаваемые", – отмечает москвичка.

Канадец Арье Тарковский приехал в Украину искать могилы прапрабабушки и дедушки. Знает только, что они похоронены в Житомире. Побывать в "Софии" ему рекомендовали друзья.

"Это очень интересное место. Я был в соборе Софии в Турции, в Стамбуле. Эти храмы разные снаружи, но внутри очень похожи. Красота", – делится впечатлениями он.

Но граффити – это не только надписи на стенах соборов и заборов. А еще и современное искусство. Андрей начинал с надписей на заборах, а теперь занимается творческими проектам. Говорит: граффити предшествовали древние рисунки на стенах. Вроде тех, что в "Софии".

"Это полноценные шрифты людей, которые писали там буквы и даже видно засечки на некоторых буквах. Это больше относится к каллиграфии – то, что нашли там, и то, что рисуют сейчас – это уже современное граффити, созданное аэрозольной краской", – говорит Андрей Ковтун, граффити-художник.

Напомним, ранее в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен в 1011 году.

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