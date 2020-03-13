Мемами – по коронавирусу: как украинцы шутят в соцсетях об карантине и не только

Наряжаются для похода в супермаркет и составляют неофициальные списки лекарств от коронавируса

Пока одни сметают с полок в магазинах гречку и маски, другие смеются в соцсетях. Шутят о том, что лучшие средства против коронавируса – гречка, сахар и туалетная бумага. А медицинские маски, которые сейчас на вес золота, стали признаком достатка. Шутки

И дня не прошло с тех пор, как в столице объявили карантин, когда началось. Украинцы бросились опустошать полки супермаркетов. За один вечер из магазинов исчезли гречка, соль, сахар, вода и даже туалетная бумага. В некоторых магазинах доставили дополнительные витрины с главными продуктами периода человеческой паники – гречкой и маслом.

Но некоторые украинцы решили ударить смехом по панике. Постят изображения наряженных в костюмы химзащиты людей в супермаркетах. Правда, один из участников перформанса, который стал символом панических закупок, допустил роковое нарушение правил гигиены. Перчаток не надел.

А еще оптимистично настроенные украинцы также шутят о том, что Библия, мука, гречка и кроссворды вошли в неофициальный перечень препаратов для борьбы с коронавирусом.

Последний раз такой продуктовый ажиотаж был в 2015 году. Тогда, из-за резкого обесценивания гривны, киевляне массово скупали соль, крупы и спички. Сегодня на панику уже не ведутся.

"Не знаю. Не боюсь. Как-то об этом не думаю. Не смотрю новости и как-то к этому нормально отношусь", – говорит киевлянка Валентина.

Причем, не только молодежь. Пенсионеры тоже не воспринимают карантин панически. То, что люди стали меньше паниковать, психолог Елена Рыхальская объясняет следующим образом:

"Люди сейчас очень заняты, у них много мотивации к учебе, к работе. И они практически не подвергаются вот этому страха, потому что их психика занята".

А тем временем украинцев просят прекратить ездить по стране и за границу. С этим к украинцам 13 марта обратился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

А еще напоминают, почему так важно соблюдать правила гигиены во время угрозы коронавируса. Хотя соблюдать эти банальные правила трудно даже специалистам – в прямом эфире "погорели" Дональд Трамп и глава департамента здравоохранения США.

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