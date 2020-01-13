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В столичном ботсаду зацвела самая старая пальма в Европе

13 января, 10:33

Пальме Ливистона уже более 200 лет

Фото: Dobre Club

Фото: Dobre Club

В столичном ботаническом саду имени Фомина (станция метро "Университет") снова зацвела самая старая в Европе пальма Ливистона. Об этом сообщается в паблике Dobre Club в Facebook.

Пальма Livistona australis происходит из Австралии и сохраняет генетически заложенный ритм развития – цветет именно тогда, когда на ее родине наступает жаркое лето.

"Киевская пальма Ливистона является украшением коллекции субтропических растений, имеет статус национального достояния. Достигает 28 метров в высоту, и именно для нее в 70-х годах прошлого века была проведена реконструкция оранжереи (увеличена высота до 35 метров). Новые условия оказались настолько благоприятными, что в 1979 году пальма впервые зацвела", – говорится в сообщении.

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Полюбоваться 41-м цветением австралийской красавицы можно во время экскурсий в ботанический сад им. Фомина до конца января – начала февраля.

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Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публикуют фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цветут… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря – зацвела вишня. Дерево покрылось цветами, как обычно это происходит в апреле-мае.

Ранее сообщалось, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев ботсад пальма

Источник: Сегодня

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