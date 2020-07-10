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Карантин в Киеве: сколько ночных клубов закрыли за нарушения

10 июля, 12:55

Наталья Руда Наталья Руда

За последние несколько дней в столице проверили 430 объектов - ресторанов, ТРЦ, магазинов

В Киеве за нарушение карантина закрыли уже четыре ночных клуба. Об этом на брифинге 10 июля сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Так, городской глава напомнил, что в столице продолжаются проверки ресторанов и развлекательных заведений, ТРЦ, магазинов и рынков.

"Только за последние несколько дней проверили всего более 430 объектов. Составили 107 протоколов. То есть каждое четвертое заведение в городе – нарушает правила! А потом люди спрашивают, откуда у нас такая высокая заболеваемость COVID-19. О проверках ночных клубов. После выявления грубых нарушений специальная комиссия приняла решение о закрытии уже четырех таких заведений. Потому что они, пренебрегая безопасностью посетителей и нарушая правила, работали после 22:00. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем", - сказал Кличко.

Он уточнил, что в начале этой недели комиссия по ЧС города позволила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

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"Но это не касается ночных клубов и развлекательных заведений! Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас – неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям", - резюмировал мэр.

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Напомним, что коронавирус в столице продолжает ставить антирекорды. По состоянию на 10 июля за сутки COVID-19 подтвердили у 118 человек.

Также смотрите, соблюдают ли правила в ресторанах и кафе:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин ночной клуб коронавирус

Источник: Сегодня

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